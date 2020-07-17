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Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşaatı başladı

KASKİ Genel Müdürlüğü, 18 milyon Euro maliyetli Elbistan Atık Su Tesisi’nin inşaat çalışmalarına başladı.

Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşaatı başladı
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Afşin, Pazarcık, Türkoğlu ve Kahramanmaraş Merkez Atık Su Arıtma Tesislerinden sonra Elbistan da atık su arıtma tesisine kavuşuyor. Elbistan İlçe Merkezinin Söğütlü Çayına akan kanalizasyon suları artık arıtılarak doğaya bırakılacak. Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve KASKİ tarafından finanse edilen işin kapsamında, 22 bin 567 m³/gün kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Artıma Tesisi ile 33 km kolektör hattı ve kanalizasyon şebeke hattı yapılacak. 92 bin m² alanda kurulacak ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde ön arıtma, biyolojik arıtma, anaerobik çamur çürütme, çamur yoğunlaştırıcı, susuzlaştırıcı, kurutma, koku giderme ve enerji üretim üniteleri başta olmak üzere toplam 53 ünite yer alacak. Tesisten elde edilecek biyogaz, enerji ünitesi aracılığıyla tesisin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayacak.

AB katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında entegre su yönetimi projelerinin hazırlanması için teknik yardım projesi kapsamında yapılacak olan Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi ile birlikte Ceyhan Nehrine arıtılmadan deşarj edilen atık sular AB ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirtilen değerler sağlanarak nehrin kirlenmesinin önüne geçilecek. Karaelbistan Mahallesi’nde yer alacak tesisle birlikte kanalizasyon sisteminden çevredeki derelere deşarjı bulunan hatların toparlanması amacıyla 33 bin 48 metre hat, 862 adet muayene bacası, 133 metre dere geçişi, 6.156 metre ev bağlantısı ve 615 adet parsel bacası inşa edilecek. Günümüz ve 30 yıl sonrası altyapı ihtiyaçları planlanıp 170 bin kişi kapasiteli olarak yapılacak olan tesis; Elbistan ilçe merkezi ile 20 yerleşim yerinin atık sularını arıtacak. 2047 yılı eşdeğer nüfusuna göre planlanan tesiste günlük ortalama 24 bin 602 m3 atık su arıtılacak. Ayrıca tesisten çıkan çamur susuzlaştırılıp solar kurutma yapılarak bertaraf edilecek.

Elbistan Atık Su Arıtma Tesisinin 2022 yılında tamamlanarak ilçeye hizmet vermesi hedefleniyor.






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Atık Su Arıtma Tesisi’nin Inşaatı Başladı
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Kuzeyli 3 hafta önce

İlçemize hayırlı olsun.

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Mesut Köpribaşı 3 hafta önce

Geç Kalınmış proje. O güzelim ELBİSTAN içinden Nehir Geçen nadir şehirlerden biriydi. Ceyhan Nehri kanala döndürüldü.
Atık su ıslah projesi umarım istenilen sonucu verir. Ceyhan Nehri kirlilikten kurtulur. Balıklar ve diger Canlılar yaşam koşullarına kavuşurlar..
Hayırlı Olsun...

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MURAT 3 hafta önce

Bu proje iyi güzelde çevreye çok kötü koku vereceği söyleniyor, bunun önlemi alınıyormu ? yapılan projede bu düşünülmüş mü acaba,yoksa karaelbistan durulmaz hale gelir kötü sonuçlar doğurabilir, oralarda oturan bi dünya insan var

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