Ateş: “Bu kış vaka sayıları daha düşük seviyede kalacak”

Aşılamanın yanı sıra getirilen PCR testi zorunluluğu hakkında KSÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selma Ateş, toplumsal bağışıklık için aşılamada hedefe yaklaştıklarını söyledi.

Ateş, “Kahramanmaraş’ın aşı risk kategorisinde maviye dönmesi hepimizi sevindirdi. Biliyorsunuz Türkiye’de çok büyük bir aşılama kampanyası oluşturuldu. Bu bağlamda katılımda oldukça yüksek. İnsanlar kendi sağlığını, sevdiklerinin sağlığını korumak için aşılama kampanyasına katıldılar. Kahramanmaraş’ta aşılama oranlarında istenilen hedef yakalandı sonunda bizde Mavi iller arasında yer aldık Artık beklediğimiz toplumsal bağışıklık düzeyine ulaştık. Bu hem Kahramanmaraşlılar için hem de sağlık çalışanları için sevindirici bir durum” ifadelerini kullandı.

3.doz aşının da yaptırılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Ateş, “Bu kış vaka tablosunun biraz daha iyi olacağını düşünüyorum. Muhakkak varyantlara bağlı olarak değişecektir ama aşı oranlarının yüksek olması bizim belirli bir seviyeyi yakalamamız, toplum içerisinde virüsün dolaşma hızını ve hastalık atak hızını azaltacaktır. Aşılarda da zamanla antikor seviyesi azalabileceğinden iki doz aşı olanların mutlaka 3’üncü doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek vaka sayıları geçen kışa göre az olacaktır. Kaldı ki şu an itibari ile aşılarını tam yaptırmış bireylerde hastalığın daha hafif seyrettiğini hastana yatış ve oranlarının ve ölüm oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.