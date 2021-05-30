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Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar 14 yaşındaki çocuğu yaraladı

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar 14 yaşındaki çocuğu yaraladı
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Elbistan’da kazara ateş aldığı iddia edilen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Keçemağara Mahallesi’nde yayla olarak kullanılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, M.Y.’nin asmak istediği av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 14 yaşındaki İ.Y.’nin bacağına isabet etti. Yaralanan talihsiz çocuk, özel araçla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İ.Y, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Elbistan Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili adli tahkikat başlattı.

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