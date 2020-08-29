Atatürkçü Düşünce Derneği’nden 30 Ağustos mesajı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Elbistan Şube Başkanı Av. Onur Gürbüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gürbüz, “Bu millet hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyecektir” dedi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanan bu zaferi tüm dünyanın kabul ettiğini belirten Başkan Onur Gürbüz, “bu zafer sonsuza kadar var olacak” dedi.

ADD Elbistan Şube Başkanı Onur Gürbüz açıklamasının devamında, “26 Ağustos´ta başlayıp 30 Ağustos 1922´de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde; kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, 30 Ağustos Zaferi ile tüm mazlum halklara da örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

30 Ağustos Zaferi’nin 98.yıldönümünde başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları vatan kılan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyorum.”