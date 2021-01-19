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Atasun Optik’ten sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Atasun Optik Bölge Müdürü Emre Büyükmumcu ve Opticase Firma Sahibi Fatih Çolak, Elbistan Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık personellerine teşekkür etti.

Atasun Optik’ten sağlık çalışanlarına moral ziyareti
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Covid-19 ile mücadelede cephenin en önünde savaşan sağlık çalışanlarına moral verebilmek adına hediye takdim ettiler

Tüm sağlık çalışanlarının Covid-19’a karşı kahramanca mücadele ettiklerini belirten Büyükmumcu ve Çolak, ”Bu zorlu pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Siz değerli sağlık çalışanlarımızın bu süreçte döktükleri ter, İstanbul’un Fethi’nde Ulubatlı Hasan’ın kanı, Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun’un teri kadar mübarek ve mukaddestir. Bu vesileyle göstermiş olduğunuz özveri ve üstün emekleriniz için teşekkürü bir borç biliriz. Bizim kahramanlarımız pelerin takmaz, tulum giyer maske takar” dediler.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

 

 


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Atasun Optik’ten Sağlık çalışanlarına Moral Ziyareti