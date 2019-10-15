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ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı kapılarını açıyor

Elbistan ATASAY Kuyumculuk İşletme Sorumlusu Mehmet Kıvanç, Kuyumcular Çarşısında 16 Ekim 2019 Çarşamba günü açacakları ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı ile yüzlerce ürünü büyük indirimlerle müşterilerine sunacaklarını söyledi.

ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı kapılarını açıyor

Türkiye genelinde her yıl yapılan ancak Elbistan’da ATASAY tarafından üçüncü defa uygulanan ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı günleri 5 gün sürecek.

Elbistan ATASAY Altın, Kuyumcular Çarşısında 16 Ekim 2019 Çarşamba günü kuracağı Altın Çadırı ile yüzlerce ürünü adeta şölen havasında inanılmaz fiyatlarla müşterilerine sunacak.

16-20 Ekim tarihlerinde açık olacak ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı’na ilişkin olarak bilgi veren  Elbistan ATASAY Kuyumculuk İşletme Sorumlusu Mehmet Kıvanç, “ATASAY Altın ve Pırlanta Çadırı etkinliğini her yıl Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve illerinde hayata geçiriyor. Elbistan ATASAY olarak girişim ve çabalarımız sonucu bu güzel organizeyi üçüncü kez gelen talepler üzerine bu yılda Elbistan’a taşıyoruz. Elbistan’da Altın Çadırı Günlerini başlatıyoruz. Tüm halka ve müşterilerimize 4 gün aynı şartlarda satış yapacağız. 16-17-18-19 ve 20 Ekim 2019 Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Uzunçarşı’da işletmemiz önündeki Altın ve Pırlanta Çadırında bini aşkın ürünü inanılmaz fiyatlarda satışa sunacağız. ATASAY tarafından sunulan bu organizeye tüm Elbistanlıları ve müşterilerimizi davet ediyorum. Elbistan, ATASAY Altın ile tam 5 gün Altın Bayramı yaşayacak. Birçok üründe maliyetine hatta zararına satışlar gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizi, Elbistan ve bölge halkını altın ve mücevher indirimlerinden faydalanmaya bekliyoruz” dedi.


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