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Atas Kadın Giyim törenle hizmete açıldı

Yenilikçi kadın giyimde stilin temsilcisi Atas Kadın Giyim mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Atas Kadın Giyim törenle hizmete açıldı
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Atas Kadın Giyim mağazası Ceyhan Mahallesi Ulu Camii Caddesi Şımarık kozmetik yanında düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreni öncesinde düzenlenen mini konser davetlilerden büyük ilgi gördü.

Yenilikçi kadın giyim sloganıyla Elbistan’da hizmet vermeye başladıklarını belirten işletme sahipleri Gamze ve Sezer Evin kardeşler, “Elbistan’da olmayan, sezonda en son çıkan spor ve klasik giyimde yenilikçi kadın giyimde öncü bir marka olarak hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mağazamızda spor ve klasik kadın giyim günümüz moda dünyasına yansıyan en son yenilikleri Elbistanlı kadınlar ile tanıştırmak istiyoruz. Açılışımıza özel kampanyalarımız bayram sonuna kadar devam edecek. Şık giyinmeyi seven ve kendine değer veren tüm kadınları mağazamıza bekliyoruz. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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Atas Kadın Giyim Törenle Hizmete Açıldı