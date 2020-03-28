Atalay: “Taşıma sektöründeki esnafların acil desteğe ihtiyacı var”

Koronavirüs tedbirlerinden en çok etkilenen kesimlerin başında ulaşım sektöründeki esnaflar geldiğini belirten Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Atalay, “Esnaflarımız, SGK primlerini, vergilerini ve kredi taksitlerini ödeyemez hale geldi” değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte taşımacık sektöründeki esnafın desteklenmesinin önemine dikkati çeken Başkan Atalay, şunları söyledi:

“Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden en çok etkilenen kesimlerin başında ulaşım sektöründe ekmeğini, emeği ve alın teri ile kazanan taşımacı esnafı gelmektedir. Tüm okulların tatil edilmesi, turizm sektöründe rezervasyonların durması, işçi servisi taşımacılığının durma noktasına gelmesi ile bu hizmeti veren esnaflarımız, çalışanlarına ücretlerini SGK primleri ile vergilerini ve kredi taksitlerini ödeyemez duruma gelmiştir. Minibüsçü ve otobüsçü esnafımız da taşımada aşırı iş kaybına uğramıştır. Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin yolcu sayısında yüzde 60’lık bir düşüş yaşanmıştır. Bu durumdan taksi taşımacılığı da olumsuz etkilenmiştir. Zaten iş olmadığı için evine ekmek götüremeyen yük taşımacılığı hizmeti veren kamyon ve kamyonetçi esnafımız da bu tedbirlerden ekonomik anlamda ciddi şekilde zarar görmüştür.”

Taşıma esnafını rahatlatacak 8 maddelik ekonomik paket önerisinde bulunan Başkan Atalay, “Taşımacı esnafımızın bu süreci en az hasarla atlatması için SGK primleri, vergi borçları, kamu bankalarına olan kredi borçları, trafik idari para cezaları, belediye, ruhsat, vize, su, elektrik, işgaliye ve telefon borçlarının ertelenmesi gerekmektedir. Esnafımızın, toplumun her kesimi ile irtibat halinde olması nedeniyle dezenfekte malzemelerine ve gerekli eczacıya ulaşabilmesi sağlanmalıdır. Esnafımıza 6 ay faizsiz kredi desteği verilmelidir. Esnafımızın beyanname verme süresi uzatılmalıdır. Bu taleplerimizle ilgili olarak gerekli adımların atılması için ilgili bakanlıklarımızdan talepte bulunduk” şeklinde konuştu.