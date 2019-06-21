Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 4.sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerine dağıtılması üzere; 200’e yakın kitap hediye edildi. Genel Cerrahide Pratik Bilgiler (Cerrahi Özet) kitabının telif hakkı hakkı aynı zamanda cerrahi teknikerlerin de faydalanması üzere ATEKDER Türkiye Ameliyathane Teknikerleri Derneği’ne verildi.
ATAKDER’den Rektör Can’a ziyaret
Türkiye Ameliyathane Teknikerleri Derneği Genel Başkanı Funda Aytaç; 21.Dönem MHP milletvekili Prof. Dr. Sn. Mehmet KAYA ile birlikte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Niyazi can ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül’ü ziyaret ederek, Genel Cerrahide Pratik Bilgiler kitabını takdim ettiler.
21 Haziran 2019 Cuma 14:27
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 4.sınıf Tıp Fakültesi öğrencilerine dağıtılması üzere; 200’e yakın kitap hediye edildi. Genel Cerrahide Pratik Bilgiler (Cerrahi Özet) kitabının telif hakkı hakkı aynı zamanda cerrahi teknikerlerin de faydalanması üzere ATEKDER Türkiye Ameliyathane Teknikerleri Derneği’ne verildi.
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