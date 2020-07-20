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Ata mirası siyez buğdayına biçilmeden sipariş yağdı

Elbistan’da Türkçe öğretmeni tarafından ilk kez ekilen ata mirası siyez buğdayına, tarlada biçilmeden sipariş yağdı.

Ata mirası siyez buğdayına biçilmeden sipariş yağdı
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Kahramanmaraş’taki bir okulda Türkçe öğretmenliği yapan Hüseyin Yılmaz, Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde babasından kalan yaklaşık 10 dönümlük tarlasına, buğdayın atası olarak gösterilen siyez buğdayı ekti. İlçede ilk kez ekilen ve Anadolu'da 12 bin yıllık tarihe sahip olan ve genetiği değişmeden bugüne kadar ulaşan ata yadigarı siyez buğdayının hasadı yapıldı. Boyu metreyi geçen siyez buğdayından elde edilen verim ve yoğun talep, Yılmaz’ı sevindirdi.

Öğretmenliğin yanı sıra daha çok organik tarımla ilgilendiğini belirten Hüseyin Yılmaz, “Türkçe öğretmeniyim. Mesleğimi, işimi severek yapıyorum, ama toprakla uğraşmayı da seviyorum. Özellikle de yıllardır organik tarımla ilgileniyorum. Bu amaçla da ata buğdayı olarak bilinen siyez buğdayı yetiştirdim. Siyez buğdayının çok güzel özellikleri var. Bununla ilgili araştırma yaptım ve genetiği ile oynanmamış tek buğday türümüz olduğunu öğrendim ve Kastamonu’dan tohum getirerek kolları sıvadım” dedi.

Tarlasına ektiği siyez buğdayının başta ilçe halkı olmak üzere Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten sipariş aldığını belirten Yılmaz, “Siyez buğdayının 12 bin yıllık bir tarihinin olduğu biliniyor. 10 dönümlük alanda ektim. Genetiği değişmemiş tek buğday. Dünyada ekilen ilk buğday olma özelliği de var. Şanlıurfa’daki Göbekli Tepe’deki kazılarda da bu buğday bulundu. Siyez buğdayı 14 kromozomlu tek buğday. Siyez buğdayının işlenmesi çok zahmetli. O yüzden kimse tarafından ekilmiyor. Halkımıza organik, doğal 12 bin yıllık buğdaydan un ve bulgur yedirmek için bu işe giriştim. Çok güzel verim alıyoruz. Diğer buğdaylar dönüme 25 kilogram ekiliyorken siyez buğdayı 5 kilogram ekiliyor. Gübre istemiyor. Soğuğu seviyor. Çok fazla su istemiyor. Buğdayın boyu neredeyse benim boyuma ulaştı. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Şeker hastaları olan var. Ailemizin sağlıklı un ve bulgur yiyebilmesi için bu buğdayı ektim. Çok talep geldiği için ekim alanını artırdık. Şuan bu buğdayı almak için çok kişi irtibata geçti.  Biçilmeden çok sipariş var. Başta ilçe halkımızdan olmak üzere Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten sipariş alıyoruz. Unu bulguru güzel diye istiyorlar” ifadelerini kullandı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Yahya Marangoz ise, “Elbistan ve çevresinde bu buğdayın nesli geçmiş. Çiftçilerimiz ekmez olmuş. Aslında çok önemli bir buğday. Şeker hastaları tüketiyor. Sayın hocamız da bunu tekrar canlandırdı. Birçok kişi de bu buğdaydan almak için çalışıyor. Normal bir buğdayda bir kök bulunurken bunda 35 kök var. Hüseyin hocamı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


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Ata Mirası Siyez Buğdayına Biçilmeden Sipariş Yağdı
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Mustafa Köker Anamur 2 hafta önce

Öğretmenler önderimizde,takdirle karşılıyor,başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

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tt 2 hafta önce

irtibata geçmek sipariş için lütfen iletişim adresi

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Tebrikler. 2 hafta önce

Tebrikler.

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Sedat 2 hafta önce

Tarım bakanlığı neden desteklemez anlamıyorum. Destekliyorda bizlerin mi haberiyok.

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MİLLİYETÇİ 2 hafta önce

BU VE BUNUN GİBİ GİRİŞİMCİ KARDEŞLERİMİZE YÜCE DEVLETİMİZ TARAFINDAN HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANARAK DİĞER KARDEŞLERİMİZEDE TEŞVİK EDİLMELİ BENCE. TEBRİK EDİYORUM SAYIN HOCAMIZI, BAŞARILARININ DEVAMINI YÜCE RABBİMDEN NİYAZ VE TEMENNİ EDİYORUM.

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