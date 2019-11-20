Asrın ozanı Mahzuni Şerif’in adı, Çiğli’de yaşatılıyor

Çiğli’nin Evka 2 Mahallesi'nde bulunan ve belediye meclis kararıyla adı Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif olarak belirlenen parkta, ozana ait büstün açılışı yapıldı. Ardından ozanın oğlu Ali Mahzuni sevilen ezgileri seslendirdi.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Evka 2 Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Aşık Mahzuni Şerif’in büstünün açılışı töreni ve konser etkinliğine 27. dönem CHP Milletvekilleri Ali Öztunç ve Bedri Serter, Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekilleri Ali Öztunç ve Bedri Serter ile Başkan Utku Gümrükçü'nün konuşmalarının ardından Çiğli Belediyesi tarafından yaptırılan Aşık Mahzuni Şerif büstünün açılışı gerçekleştirildi. Babasının anısına düzenlenen etkinlikte sahne alan Ali Mahzuni seslendirdiği birbirinden güzel ezgilerle Çiğlililere müzik ziyafeti verdi. Gecenin sonunda Ali Öztunç ve Ali Mahzuni'ye katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.

Eserleriyle toplumun düşünce ve fikir dünyasına katkı sunan sanatçıları gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Bugün demokrasiden bahsediyorsak bunda Mahzuni Şerif’lerin, Fakir Baykurt’ların büyük payı vardır. Biz de, belediye olarak aydınlarımızın isimlerini yaşatmak amacıyla bir proje başlattık. Bu bağlamda ilk olarak belediye etkinlik salonumuza değerli yazarımız Fakir Baykurt'un adını verdik. Bugün de sanatçı kişiliğinin yanı sıra duruşuyla toplumumuza örnek olmuş Halk Ozanımız Aşık Mahzuni Şerif'i anmak için bir araya geldik. Değerli sanatçımızın aramızdan ayrılışının 17. yılında Heykeltıraş Martıgül Kalkan hanımefendinin özverili ve gayretli çalışmalarıyla yaptığı büstü coşkuyla açtık. Buradan müjdesini veriyorum bundan sonra Çiğli’de her ay bir park açılışı yapacağız. Atatürk’ten, Cumhuriyetten ve Laiklikten yana olan kim varsa Çiğlili hemşehrilerimizle birlikte onların adını ve anısını heykellerde, parklarda ve meydanlarda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.