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Askeri araçla otomobil çarpıştı: 4’ü asker 6 yaralı

Çoğulhan-Afşin karayolunda askeri araçla otomobil çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4'ü asker 6 kişi yaralandı

Askeri araçla otomobil çarpıştı: 4’ü asker 6 yaralı
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Çoğulhan-Afşin karayolunda askeri araçla otomobil çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çoğulhan-Afşin karayolunda askeri araçla karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Askeri araç çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığına ait olduğu öğrenilen askeri araçta bulunan 4 asker ile otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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