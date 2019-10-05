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Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4’ü asker 7 yaralı

Elbistan’da otomobille askeri aracın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4’ü asker olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 4’ü asker 7 yaralı
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Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunun Doğan Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (49) idaresindeki 44 DA 801 plakalı otomobil ile devriye görevinden dönen Uzman Çavuş Mustafa C. ( 23) idaresindeki 46 JAA 514 plakalı askeri araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte askeri araçtaki askerler Astsubay Ümitcan K. (24), Uzman Çavuş, Mustafa K. (26) ve Uzman Çavuş Adem S. ( 24) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan K. (33) ile Hüseyin K. (22) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.






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