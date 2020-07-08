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Asker uğurlama törenlerine yasak getirildi

Kahramanmaraş genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden toplu asker uğurlamaları, konvoy düzenlenmesi ve eğlence ile toplu eğlence yapılması yasaklandı.

Asker uğurlama törenlerine yasak getirildi
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgın ve bulaşmanın toplum sağlığı ile kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kentte ilave tedbirler alındı.

Bu kapsamda, kentte mahallelerde veya sokaklarda yapılan düğün, gelin alma, kına, nişan ve sünnet düğünü gibi etkinliklerin, aynı gün içinde kalacak şekilde en erken saat 19.00'da başlayıp, en geç 23.00'te bitirilmesi kararlaştırıldı.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihmal edilerek gerçekleştirilen asker uğurlama törenleri ve eğlencelerinin oluşturabileceği riskin önüne geçmek amacıyla da; kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarının düzenlenmesi yasaklandı. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden gerçekleştirilecek uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilecek; bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalar yapılamayacak.

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınacak.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereği idari işlem tesis edilecek.


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Asker Uğurlama Törenlerine Yasak Getirildi
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Süleyman 1 ay önce

Bu çok iyi ve kesinlikle bu yasak sürekli devam etmeli. Yahu, artık askerlik değil adeta misafirlik oldu ! Altı ayın 20 gününü de izine çıkarsan, beş buçuk aylık askerlik için bu şamatalara ne gerek var ?! Asker bir milletiz ve çok gurur duyarız orası ayrı mesele. Silah sıkıp, insanların can-mal güvenliğini tehlikeye atarak huzur bozmanın bir alemi yok ! Ben, otuz sene önce askere gittim, komşularımızın bile bir hafta sonra haberleri oldu...Sessiz sedasız gittim, vazifemi şereflice yapıp geldim. Bunca tantana ne gerek ?!

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Hür general 1 ay önce

Çok güzel olmuş. Yerinde karar.
Şimdiki gençlerin askerliği kadar acemi birliği yaptık ohal bölgesinde vatan hizmeti yaptık eğlence adı altında bu kadar şımarık hareketler yapmadık.

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Oğuzhan 4 hafta önce

Bence çok iyi oldu diyen insanlar yanlış düşünüyorsunuz her erkeğin içerisinde olan ŞANLI TÜRK BAYRAĞINI SIRTINA TAKIP arkadaşları tarafınca Sırtına alınıp en büyük asker bizim asker laflarıyla otobüse binmek ister tabi abim 50 60 yaşamış hayattan beklentisi emeklisi olmuş 20 yaşındaki adamın eğlencesine yada eğlenmesine karışacaksa yada orada buna iyi oldu derse burada sadece yine olduğu gibi görüş kısıtlığıdır bu ASKERE GİDEN HER GENÇ NASIL GİTMEK İSTİYORSA O ŞEKİL GİTMELİ ASKERE GİDEN HER GENÇ BU KELİMELERLE DEĞİL HELAL OLSUN KELİMELERİ İLE GİTMELİDİR yeri gelince şakada olsa senin sayende rahat uyku uyuduk diebiliorsak her şakanın altındada bir gerçek yatar onlar OLAMASAA ŞUAN BU KELİMELERİ YAZAMIYORDA OLURDUK AZICIK EMPATİ AZICIK.

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