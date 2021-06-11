Aşısız küçükbaş kurbanlıkların iller arası sevkine izin verilmeyecek

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen, “Bilindiği üzere Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Bölümü Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele kapsamında şap hastalığını kontrol altına almak ve bölgeler arası yayılmasını engellemek amacıyla büyükbaş hayvanlar yılda iki kez aşılanmaktadır. Küçükbaş hayvanlara ise mihrak alanlarda aşılama yapılmaktadır” dedi.

Şap hastalığının yayılımının önlenmesi ve sevk edilen hayvanların hastalıktan korunması amacıyla aşı şartı bulunduğuna değinen Günen, şu ifadelere yer verdi:

“Kurban bayramı nedeni ile önümüzdeki aylarda küçükbaş hayvan hareketlerinde yoğunluk yaşanması beklenmektedir. Sevk edilecek hayvanları şap hastalığından korumak ve sevk edildiği bölgeye hastalığın taşınmasını engellemek amacıyla küçükbaş hayvanların şap aşısı ile aşılanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda kurban edilmek üzere iller arası sevk edilecek küçükbaş hayvanlar şap aşısı ile aşılanacak ve aşılama tatbik tarihinden en az 7 gün sonra sevkine izin verilecektir. Aşısız küçükbaş hayvanların iller arasında sevkine izin verilmeyecektir. Kurbanlık olarak küçükbaş hayvanların il dışına götürecek olan yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için hayvanlarını sevk öncesi en az 7 gün önce aşılanması gerekmektedir.”