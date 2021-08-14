Aşırı yağış Çoğulhan ve Hurman’da sele dönüştü

Son bir haftadır bölgede yer yer etkisini hissettiren sağanak yağış, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Elbistan’a bağlı 2 mahalle ve 2 mezranın ardından Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan ve Hurman Mahallelerinde de sel ve su taşkınları yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle, mahallelerin içinde sokaklar ve caddeler su ile doldu. Afşin Belediyesi, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri selden etkilenen bölgelerde çalışma gerçekleştirdi.

Sel ve taşkın sonrasında Çoğulhan ve Hurman Mahallesinde incelemelerde bulunan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayarak, taşkından etkilenen yerlerde gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Kuru dere yatakları ile tarım arazilerini sulamada kullanılan kanalların taşması sonucu taşkının meydana geldiğini ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise, “Etkili olan yağış sonrası Çoğulhan ve Hurman Mahallemizde taşkın yaşandı. Çoğulhan Mahallemizde 7 ev, Hurman Mahallemizde 6 evin zemin katları taşkından etkilendi. Ayrıca bu mahallemizde ahır, tarım arazisi ve bahçeler zarar gördü. Bölgelerde iş makinelerimizle çalışma yaparak su tahliyelerini gerçekleştirdik. Taşkın olan dere noktalarda suyun yönünü değiştirdik. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışıyoruz. Allah’a şükür maddi hasarın dışında herhangi bir can kaybımız yok.” açıklamasında bulundu.

Çoğulhan’daki aşırı yağıştan en çok olumsuz etkilenen yerler ise tarım arazileri oldu. Aralıksız yağan yağmur, kuru dere yataklarının taşmasına neden oldu. Taşan su, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Elbistan-Çoğulhan karayolu yakınlarında şekerpancarı ekili tarla sel ve taşkın suları ile dolarak adeta göle dönüştü.

Çiftçiler ise, “Bardaktan boşanırcasına yağmur yağması sonucu bu durum oluştu. Tarlamızın büyük bölümü sular altında kaldı. Tarla göle dönmüş durumda. Uzun yıllardır böyle bir vaziyetle karşılaşmamıştık. Allah yardımcımız olsun” diye konuştular.