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Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili asılsız paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
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Kahramanmaraş'ta 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı yönünde sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Zekeriya A., polis tarafından gözaltına alındı. Zekeriya A., facebook sayfasından "Son dakika: Kahramanmaraş'ta Yenişehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle bakılan 2 hastanın sonucu pozitif çıktı" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşım altına yapılan bir yoruma da "Yarın yetkililer açıklama yapacak" diye ekleme yapan Zekeriya A., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zekeriya A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adliyeye sevk edildi.


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Asılsız Koronavirüs Paylaşımına Gözaltı
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