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Aşılanan 15 milyon kişiden sadece 2 bin 500’ü virüse yakalandı

Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı'nın, ülkeye ilk ulaşan ve 14 Ocak'ta vatandaşlara uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı.

Aşılanan 15 milyon kişiden sadece 2 bin 500’ü virüse yakalandı
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Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı'nın, ülkeye ilk ulaşan ve 14 Ocak'ta vatandaşlara uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşılama başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı'nın ciddi bir takip süreci başlattığını söyledi.

Turan, "Aşılama henüz 15 milyonken yapılan araştırmada, ilk ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerin durumlarına bakıldı. Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup, kendisini yeterince koruyamadığı için Covid-19'a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor. Aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18'lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10'ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde aşılama tamamlandığı için sonuçları çok net görebiliyoruz.

Yani aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle aşılama çok hızlı ve etkili biçimde devam etmeli” dedi.

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