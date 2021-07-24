Aşılamada Akdeniz’in tek ‘kırmızı’ ili Kahramanmaraş

1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine giren Türkiye’deki vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vaka sayıları, 11 binin de üzerine çıktı. Bu artış Kahramanmaraş özelinde ise Sağlık Bakanlığı’nın il il açıkladığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka tablosu üzerinden görüldü. Bu kapsamda geçen 3-9 Temmuz haftasında 100 bin kişide 10,79 olan vaka sayısı 10-16 Temmuz haftasında 12,20’ye yükseldi.

Kahramanmaraş, aşılamada da Türkiye ortalamasının altında bir orana sahip. Kahramanmaraş, yüzde 54,4 oranı ile yüzde 63,2 olan Türkiye ortalamasının 9 puan altında bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayıları ve aşılama ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir. Başarı ortak ve büyük. Fakat, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu unutmayalım. Bu da ciddi bir zayıf noktamız. Ertelemeden ilk dozu yaptıralım. Aşısı bulunduğu halde, yıkıcı etkisi süren bir bulaşıcı hastalık yok. Toplum bağışıklığı sağlandıkça, Covid-19’da da vaka sayıları önemsiz hale gelecek. Kurumlarımız gece gündüz emrinizde, sağlık çalışanlarımız hizmetinizde” ifadelerini kullandı.