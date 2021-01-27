Aşılama 80 yaş ve üzeri vatandaşlarla sürüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak’ta ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Kahramanmaraş genelinde aşı yapılan kişi sayısı 15 bine yaklaştı. Elbistan’da yaklaşık 800 sağlık çalışanın aşılanma işlemi tamamlanmasının ardından Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’nde kalan yaşlılar ve personeller ile evde bakım hizmeti alan yaşlı vatandaşlar da aşılandı.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan 80 yaş ve üzeri vatandaşların aşılarını yapmaya başladı. Sağlık kuruluşlarına gidemeyen 80 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri koronavirüs aşısı uyguluyor. Evden çıkma zorluğu yaşamayan bazı vatandaşların da kendilerine verilen randevu doğrultusunda sağlık kuruluşlarına başvurdukları ve aşılarını yaptırdıkları bildirildi.

Sağlık kuruluşlarına gidemedikleri için evlerinde aşı olduklarını belirten vatandaşlar, görevlilere teşekkür ettiler.