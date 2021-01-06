Aşık’tan gazetelerimize veda ziyareti

3 yıllık görev süresi boyunca, halka kurduğu samimi bağ ve başarılı çalışmaları ile polis-vatandaş bağının güçlenmesi noktasında çaba sarf eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, polis müfettişi olması nedeniyle ilçeden ayrılmadan Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetelerine veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ile gazetelerimizin yönetim kurulu üyeleri Hasan Göçer, Ökkeş Saatçi, Himmet Göçer, Ahmet Göçer ve Murat Sürücü ile bir süre sohbet eden Aşık, Elbistan’da görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görev süresi boyunca, emniyet teşkilatının ilçedeki huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların halka aksettirilmesinde Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Aşık, teşkilata verilen bu destekten dolayı da teşekkürlerini iletti.

Elbistan’ın ve Elbistan halkının gönlünde her zaman ayrı bir yer tutacağının altını çizen Aşık, yeni görev yerinde de kapısının daima açık olacağını ifade etti.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri’nin yönetim kurulu üyeleri de, Aşık’a yeni görevinde başarılar diledi.