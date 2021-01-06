Aşık’tan Elbistan’a veda mesajı

Mesajında, 25 yıllık meslek hayatında kendisine iz bırakan en önemli yer olarak Elbistan’ı gördüğünün altını çizen Aşık, “Elbistan’ımızı ve çok kıymetli Elbistan halkını hiç bir zaman unutmayacağım ve hep iyi bir anı olarak hafızamda saklayacağım” dedi.

13 Eylül 2017 tarihinden itibaren başarıyla yaptığı Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini, polis müfettişi olması nedeniyle sonlandıran Hakan Aşık, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Görev yapmaktan şeref duyduğum Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. 25 yıllık meslek hayatımda bende iz bırakan en önemli yer olarak Elbistan’ımızı ve çok kıymetli Elbistan halkını hiç bir zaman unutmayacağım ve hep iyi bir anı olarak hafızamda saklayacağım. Elbistanlı hemşerilerimizin karşılıksız ve samimi vatan sevdası, asker-polis sevgisi bana ve teşkilatıma rahat ve sorunsuz görev yapma şansı tanıdı.

Yeni atandığım müfettişlik görev tebliğinin erken yapılmasından dolayı maalesef beklediğim tarihten daha önce ayrılma zorunluluğu doğduğu için herkesle vedalaşma ve helalleşme şansını kaybettim. Bu sebeple; öncelikle burada başarılı ve sorunsuz görev yapmamda emeği geçen tüm meslektaşlarımdan, değerli Elbistan halkından ve saygıdeğer kamu kurum müdür ve çalışanlarından haklarına helal etmelerini istiyor, herkese sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ayrıca; görev yaptığım süre boyunca verdiği destek ve yardımlarından dolayı Elbistan Kaymakamımız Sayın Özkan Demir, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hayri Ormancı, Adalet Komisyon Başkanı Sayın Orhan Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Sayın Binbaşı Sinan Sert, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Alptekin Yasım ve diğer kurum müdürlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”