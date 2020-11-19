Aşık Mahzuni Ses Yarışması’nda Final Gecesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen “Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Mehmet Akif Kültür Merkezi’ndeki programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, Genel Sekreter Rüstem Keleş, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ile vatandaşlar katıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak daha önceki elemelerde belirlenen 10 finalist Aşık Mahzuni Şerif’in eserlerini seslendirdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmacıların canlı performansının ardından Sanatçı Sevcan Orhan, İhsan Öksüz, Ahmet Karakaya ile Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Seher Atmaca ile Öğretim Görevlisi Alper Şakalar’dan oluşan jüri değerlendirmelerini yaptı. Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması’nda birinci Kevser Özdemir, ikinci Ali Arslan, üçüncü Mergül Palta oldu. Mansiyon ödülü ise Süleyman Güçlü’ye verildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, yarışmacıları tek tek tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Bu Kültürün Yaşatılması Çok Önemli

Gerçekleştirilen yarışmanın ardından program sevilen sanatçı Sevcan Orhan konseriyle devam etti. Aşık Mahzuni türkülerinin yanı sıra sesiyle geceye renk katan Orhan, “Aşık Mahzuni’nin unutulmaması çok kıymetli. Önemli olan bu kültürü yaşatmaktır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ni düzenlediği bu etkinlikten dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Toptaş, günün anısına Sanatçı Sevcan Orhan’a çiçek takdim etti.

















