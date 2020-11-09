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Aşık Mahzuni Şerif’e vefa yarışması

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması düzenlendi.

Aşık Mahzuni Şerif’e vefa yarışması
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması’nın yarı finali gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen yarı finale Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen programa, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'tan 31 yarışmacı katıldı. Katılımcılar, yarışmada jüri karşısında bağlama ile Aşık Mahzuni Şerif'in dillerden düşmeyen eserlerini seslendirdi.

 Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan, yaptığı değerlendirmede yarışmaya Türkiye genelinden 4 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.

Afşinli halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in, Kahramanmaraş’ın çok önemli bir değeri olduğunu dile getiren Doğan, “Aşıklık, Türk Halk Müziği ve halk kültürü geleneğinde çok önemli bir değer. Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil, ülkemizin çok önemli bir değeri. Biz bunu hem gündeme taşımak hem de gençlerimize tanıtmak istiyoruz. Bu yarışma Aşık Mahzuni Şerif'e bir vefa aslında” dedi.

Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Salman Cırık da programın yapılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

 Yarışmanın finalistleri, 18 Kasım'da Mehmet Akif Kültür Merkezinde, ses sanatçısı Sevcan Orhan'ın da katılımıyla yarışacak.

 


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Aşık Mahzuni Şerif’e Vefa Yarışması