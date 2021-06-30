Aşı standını ziyaret ettiler

Ziyarette Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ziyaret esnasında Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Elbistan kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve ETSO Başkanı Mustafa Paksoy’la birlikte Uzun Çarşı’da açılan aşı standını ziyaret etti. Burada aşı olan vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan ve görevlilere kolaylıklar dileyen Kaymakam Demir, Başkan Gürbüz ve Başkan Paksoy, İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’tan da aşılama rakamları ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret esnasında sosyal medya hesabından canlı yayına başlayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, telefonun kamerasını Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e tuttu.

Kaymakam Demir, birçok kişinin izlediği canlı yayında, sırası gelen tüm vatandaşlara aşı olma çağrısını yineleyerek, “Değerli hemşerilerimizin gerekli desteği vermelerini bekliyoruz. Pandemide çok sıkıntı çektik ve mücadele verdik. Artık sonuna geldik. Bu son aşama. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız aşısını olursa bu pandemiyi bitireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak da, aşılama oranını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, aşı hizmetinin vatandaşın ayağına getirildiğini hatırlattı. Başkan Gürbüz, “Başkasının aşı olması sizi korumuyor. Sizin de aşı olmanız gerekiyor. Hastalıktan korunmak için aşılama çok önemli. Salgının bitmesi için mutlaka aşımızı olalım. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimize, aile sağlığı merkezlerimize ve Devlet Hastanemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy da, salgından etkilenen kesimlerin başında gelen esnaflara çağrıda bulundu. Başkan Paksoy, “İşyerlerimizin kapanmaması, kısıtlamaların tekrar gelmemesi için sırası gelen tüm esnaflarımız aşılarını olsun. Aşı olmak için artık randevuya da gerek kalmadı. Aşı esnafımızın ayağına kadar geldi” dedi.