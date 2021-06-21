Asfalt seferberliği Hacı Esat Efendi Caddesi ile sürüyor

KASKİ ve Akedaş ve Armadaş’ın altyapı çalışmalarını tamamladığı güzergahta, kaldırım yenilemesinin ardından şehir merkezi istikametine asfaltın startı verildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hizmette kalıcılığı sağlamak için asfalt programında altyapısı biten güzergahlara ağırlık vereceklerini kaydederek, “Kentimizin dört bir yanında seferberlik ruhu ile çalışacağız” dedi.

Elbistan’ın şehircilik anlamındaki sorunlarının başını bozuk yollar çekiyor. Doğalgaz çalışmaları başta olmak üzere diğer kurumların altyapıdaki iyileştirme projeleri nedeniyle oluşan çukurlar, sürücülerin kabusu haline geldi. Her gün binlerce sürücünün kullandığı Hacı Esat Efendi Caddesi, Veysel Karani Caddesi ve Güvenlik Caddesi olmak üzere birçok noktadaki bozulmalara karşı yama çalışması yapılsa da bu geçici çözümler de sorunu tamamen ortadan kaldırmaya yetmedi.

Elbistan Belediyesi, ulaşımdaki bu aksamayı ortadan kaldırmak için bir süredir hazırlığı yapılan sıcak asfalt çalışmalarının startını, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından verdi. Yunus Emre ve Cumhuriyet Mahalleleri’nin kent merkezi ile bağlantısı olan Hacı Esat Efendi Caddesi’ne kaydırılan sıcak asfalt programına ilişkin olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kentin tamamında konforlu ve rahat bir ulaşım için sahadayız” şeklinde konuştu.

2021 asfalt sezonu için kapsamlı bir hazırlık yaptıklarının altını çizen Başkan Gürbüz, “Kentimizde bir süredir yoğun şekilde altyapı çalışmaları yapılıyor. Şehir hayatı için üstyapı ne kadar önemliyse altyapı da o kadar elzem bir konu. Ancak siz üstyapıyı ne kadar iyi ve güzel yaparsanız yapın, altyapı için bir kez kazma vurulduğu zaman verilen emekler de zayi oluyor. Bu da hem kamu kaynaklarının israfına neden oluyor hem de hizmetin kalıcılığını engelliyor. Biz de bu amaçla, altyapısı biten güzergahları programımıza dahil etmeye özen gösteriyoruz. Elbette ki bu süre zarfında sürücülerimiz ve vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıları kökten çözüme kavuşturmak ve bozuk yol kavramını gündemimizden çıkarmak için de altyapının bitmesini beklemek zorundayız. Bu çalışmanın bittiği yerden asfalta başlayıp Elbistan halkının deyimiyle ‘arı sili’ bir cadde ya da sokak bırakmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Hacı Esat Efendi Caddesi’nde asfalt öncesinde hummalı bir hazırlık yapıldığını belirten Başkan Gürbüz, “Bu cadde, şehrimizin ana arterlerinden birisi. Burasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Akedaş, KASKİ ve Armadaş çalışmalarını tamamladı. Biz de Elbistan Belediyesi olarak genişlettiğimiz caddenin her iki tarafında da kaldırımları yeniledik. Şimdi de asfaltla buluşturuyoruz. Tek bir cadde ve sokağın asfaltsız kalmamasını hedefliyoruz. Asfaltlanan ve yenilenen yollarla şehrimizin ulaşım standardını köklü ve kalıcı şekilde yükseltmiş olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Şehrin diğer noktalarındaki asfalt çalışmalarının da belirlenen periyotta devam edeceğinin bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bu yılki hedefimizi belirledik. Adeta bir seferberlik düşüncesi ile çalışacağız. Bozuk yol sorunu şehirdeki insanların gündelik hayatından çıkana kadar da mesai mefhumu gözetmeksin tüm arkadaşlarımız sahada olacak” değerlendirmesinde bulundu.