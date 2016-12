Asansörlere yıllık kontrol şartı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Elbistan Temsilcisi Hikmet Türkmen, Elbistan ve çevresinde bulunan konutların asansör kontrollerinin yaptırılması amacıyla Elbistan Belediyesi ile imzalanan sözleşme gereğince, yıllık kontrollerin 31 Aralık 2016 tarihine kadar yaptırılması gerektiğini söyledi.

Asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması amacıyla Makine Mühendisleri Odası’na başvurulması gerektiğini ifade eden Türkmen, başvuru yapılmaması durumunda ise kontrollerin resen yapılacağını söyledi.

Türkmen, bu şekilde asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanacağını vurgulayarak, asansörlerin hata ve eksiklerinin giderilmesinden bina yönetiminin sorumlu tutulacağını, bu uygulamanın ise yasal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

MMO Temsilcisi Türkmen, yaptığı açıklamada, “Odamız, asansörlerin yıllık kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Elbistan Belediye Başkanlığı ile protokol imzaladı. Bina yöneticilerini ve vatandaşlarımızı, kendi can ve mal güvenliği için asansörlerini yıllık kontrollerini yaptırmaya davet ediyoruz” dedi.

Yapılacak kontroller sayesinde asansör kazalarının önüne geçilmesinin planlandığını ifade eden Türkmen, “Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli denetimlerin yapılmamasından dolayı asansör kazalarını da beraberinde getirmektedir. Her yıl ülkemizde denetimsizlik ve bilgisizlikten dolayı yüzlerce asansör kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların önlenmesi, asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması ve bu kontroller sonucunda asansörlerde bulunan eksik ve hataların giderilmesi ile mümkündür” diye konuştu.

Asansörlerin mutat aylık bakımlarının ilgili asansör servisleri tarafından, yıllık kontrollerinin ise Makine Mühendisleri Odası’nca yapılacağını belirten Türkmen, “Bu nedenle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin yıllık kontrolünün gerçekleştirilmesi amacıyla, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Elbistan Belediye Başkanlığı ile akredite A tipi muayene kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında imzalanan protokol, 2016 yılı için tekrar güncellendi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile ilçemizdeki asansörlerin yıllık kontrolleri sürdürülmektedir. Yönetmelik gereği, asansörlerin kontrol ettirilmesinden, kontrol raporlarının alınmasından ve asansördeki olası eksiklik ve hataların giderilmesinden bina yöneticileri sorumlu tutulmuştur. Asansörlerin yıllık olarak kontrol edilmesi, kullanıcıların can ve mal güvenliği için gerekli bir durum olduğu gibi, aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle binalarında bulunan asansörlerin kontrol edilmesi için, tüm bina yöneticilerinin ve vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası’na başvurmaları bekliyoruz. Anılan yönetmelik, asansöre ilişkin can ve mal güvenliğini ilgilendiren eksik ve hatalar varsa giderilmesini zorunlu kılmakta ve giderilene dek asansörün kullanımına izin vermemektedir.”