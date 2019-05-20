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Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Kümbet Mahallesinde bir inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3. kattan asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay Kümbet Mahallesi Onikişubat Caddesi’nde bir inşatta meydana geldi. İnşaatta asansör montajı yapan H.B.T. isimli işçi dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Talihsiz işçinin asansör boşluğuna düştüğünü gören iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte yaralıyı bulunduğu yerden çıkardılar. Talihsiz işçi H.B.T.,sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Onurcan Özcan 1 gün önce

Yaralanan işci emekçi abime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Rabbim acil şifa versin.
Yalnız sayın elbistan gazetesi abi çok güzel anında haber paylaşıyorsunuz güzel haberler yapıyorsunuz ama ordaki insan kimdir? Bir fotoğrafı yok ne yok abi haber güzel ama adam yanlış bir iş yapmamış kötü biryerde yakalanmamış neden baş harfleri ile isimleri kotluyorsunuz kotlamayin böylesi durumları bizde bilelim haberin anlamı olsun.

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