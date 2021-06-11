Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Aşısız küçükbaş kurbanlıkların iller arası sevkine izin verilmeyecek
Aşısız küçükbaş kurbanlıkların iller arası...
380 bin dekar arazide toplulaştırma tescili bitiyor
380 bin dekar arazide toplulaştırma...
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Armadaş, 2021 yılı çalışmalarının startını verdi
Armadaş, 2021 yılı çalışmalarının startını...
Başkan Gürbüz: “Elbistan Belediyesi gücünü güneşten alacak”
Başkan Gürbüz: “Elbistan Belediyesi gücünü...
banner191
banner162

Asansör boşluğuna düşen demir ustası hayatını kaybetti

Hatay’da çalıştığı inşaatın 3.katından asansör boşluğuna düşen Elbistanlı demirci ustası hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen demir ustası hayatını kaybetti
banner167

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’a bağlı Güvercinlik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 49 yaşındaki demirci ustası Hacı Durdu Genç, bir süre önce çalışmak üzere Hatay’a gitti. Burada bir inşaatta demirci ustası olarak çalışan Genç, akşam mesaisine kaldı. İnşaatın 3.katında çalışan Genç, iddiaya göre dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Metrelerce yüksekten zemine çakılan talihsiz işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç’in cansız bedeni, olaydan saatler sonra mesai arkadaşları tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hacı Durdu Genç’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen Genç’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Elbistan’a getirilerek Güvercinlik Mahallesi’nde defnedileceği bildirildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Asansör Boşluğuna Düşen Demir Ustası Hayatını Kaybetti