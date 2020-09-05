Aşağı İçmeler’de meydan düzenlenmesi tamamlandı

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, ilçenin birçok noktasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Söz konusu çalışmalarda ilçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelerin ön plana çıktığını belirten Başkan Eker, “Bir süre önce başlatılan Aşağı İçmeler meydan düzenlemesi de bu anlamda en değerli adımlardan biri oldu” dedi.

Başkan Eker, şunları söyledi:

“Her yıl şifa bulmak için ilçemize gelen on binlerce kişiyi ağırlayan Ekinözü’müz ve İçmelerimizi güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Orta İçme bölgesinde Sağlık ve Turizm Merkezi’miz yapılıyor. Aşağı İçmeler’de de bir meydan düzenlemesi projesi hazırlanmıştı. KMBB ekipleri Aşağı İçmeler bölgesinde; 3 bin 500 metrekare alanda; bazalt döşeme, şadırvan kaplama, 5 adet yöresel ürün satış noktası, aydınlatma, sıhhi tesisat çalışması, bitkilendirme ve kent mobilyaları montaj çalışmalarını gerçekleştirdi. Şifa bulmak için ilçemize gelen tüm misafirlerimizi daha nezih ve hijyenik bir ortamda ağırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”





