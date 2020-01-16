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Arslan’dan tüp depolarının mahalle dışına taşınma talebi

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Turgut Arslan, mahallelerindeki tüp depolarının, can ve mal güvenliği için meskun mahallerin dışına taşınması gerektiğini söyledi.

Arslan’dan tüp depolarının mahalle dışına taşınma talebi

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Turgut Arslan, Gürbüz Turak Caddesi üzerinde uzun yıllardır tüp deposu olarak kullanılan binaların, yapılaşmanın artması ile yerleşim alanlarının içinde kaldığını söyledi.

Bu durumun, can ve mal güvenliği açısından tehlike doğurduğunun altını çizen Arslan, “Mahallemizin en büyük caddelerinden biri olan Gürbüz Turak Caddesi’nde okullara ve ikametlere yakın bir noktada tüp deposu olarak kullanılan yapı bulunuyor. Bu depolar uzun yıllar önce inşa edilmiş. İnşa edildiği zamanda bölgede yapılaşma neredeyse hiç yok denecek seviyedeydi. Ancak son yıllarda mahallemizde yapılaşma ve dolayısıyla da nüfus arttı. Ayrıca, tüp depolarının olduğu bölgeye yakın noktada iki ayrı da okul inşa edildi. Dolayısıyla bu depolar, mahalle sakinlerimizin ve öğrencilerimizin patlama tehlike ile iç içe yaşamasına neden oluyor. İlgililerden bu depolarını meskun mahallerin dışında bir noktaya taşımasını talep ediyoruz. Bu konuda duyarlılık göstermelerini istiyoruz” dedi.


Yerel Manşetler
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