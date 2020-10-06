Arslan: “Kırtasiye alışverişinde güvenilir ürünleri tercih edin”

Özellikle pandemi sürecinde kırtasiye malzemeleri seçiminin en az diğer tedbirler kadar önemli olduğuna dikkati çeken Kardelen Kırtasiye işletmecisi Emrah Arslan, üreticisi bilinmeyen ürünlerin satın alınmaması gerektiğini söyledi.

12 Ekim’de 2, 3, 4, 8 ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacağını belirten Aslan, kırtasiye ve okul araç gereçleri alışverişine çıkan velilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Öğrenciler için hazırlanan ihtiyaç listeleri okullar tarafından velilere iletiliyor ve çoğunlukla temel ihtiyaçlar kalem, silgi, defter, boya kalemi başta geliyor. Bunların yanı sıra su matarası, beslenme çantası, okul çantası gibi ürünler de alınıyor. Kırtasiye ürünlerine getirilen bir standart var. Veliler, ürünün üzerinde bulunan amblemlere dikkat etmeliler. Veliler özellikle TSE ve CE amblemi olmayan ürünleri tercih etmemeli. Ayrıca çantalarda ağır boya kokan ve boyası çıkan ürünleri satın almamalıdır. Çocuklarımız için özenerek alacağınız ürünler onların sağlığını tehdit etmemelidir. İthal ürünlerin menşeine ve markasına mutlaka dikkat edilmelidir.

Öğrencilerimizin okulda tüm gün temas halinde bulunduğu ve kullandığı defter, kalem, silgi, çanta gibi ürünlerin sağlıklı ve kaliteli olması gerekiyor. Kırtasiye malzemeleri seçimi en az sosyal mesafe kadar önemli. Bu sebeple ailelerin bilinçli bir tüketim yapmaları önemli oluyor. Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın sağlıklarını korumalıyız. Onların sağlıklarını korumak da kullanacakları kırtasiye malzemelerinin ve formaların fiziksel değil, kimyasal içeriğine dikkat etmekten geçiyor. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar eğitim alırken sağlıklarından olmamalı.”

Aslan, son olarak, “Velilerimiz, çocuklarının tüm ihtiyaçlarını işletmemizden güvenle temin edebilir. Okula başlayacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.







