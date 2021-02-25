Arslan: “İmardaki sıkıntıların çözümünü daha ne kadar bekleyeceğiz”

Açıklamasına son günlerde siyasilerin gerek basına yansıyan değerlendirmeleri gerekse de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları hatırlatarak başlayan CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, “Suni ve yapay gündemlerle, iftiralarla Elbistan’ımızın enerjisini tüketmeyin” ifadesini kullandı.

Başkan Arslan, bu konuda şu açıklamaları yaptı:

“Geçen hafta maalesef Elbistan’ımıza, hiçbir siyasi kimliğe, şahsa yakışmayan bir siyasete şahit olduk, hem Elbistan Belediye Başkanı’nın hem de AKP İlçe Başkanı’nın çirkin bir o kadarda yakışıksız beyanlarına hep beraber tanık olduk, kendilerini Elbistan’ımıza ve vatandaşlarımıza yakışır, hakaret içermeyen seviyeli siyaset yapmaya davet ediyorum. Adli makamlara intikal eden bir konuda basın açıklaması yaparak meclis üyemizin hedef gösterilmesi ve bu konu üzerinden ittifakımıza ve partimize iftira atılması ucuz siyaset anlayışıdır. AKP İlçe Başkan’ının geçen hafta ki açıklamaları daha doğrusu iftiraları ceza davasına konudur. Durup dururken millet ittifakına, partimize çirkin ve bir o kadar mesnetsiz iftiralar atılması, yakın da erken seçim olma ihtimalini gündeme getiriyor. Her seçim döneminde benzer açıklamalara milletçe tanık oluyoruz. Vatandaşlarımızı iktidarda kalma uğruna kimsenin ayrıştırmaya, kandırmaya, kin ve nefret tohumları ekmeye hakkı ve haddi yoktur.”

İmar planı ve 18. Madde uygulaması hakkındaki görüşlerini ‘1/1000 plan ne zaman yapılacak, mağduriyetler ne zaman giderilecek belli değilken, 18. Madde uygulamasını nasıl yapacaksınız?’ sorusunu yönelterek dile getiren Başkan Arslan, kentin hayrına olan her iş ve işlemde de ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini vurguladı.

İmar planına yol alınamadığı eleştirisini yönelten Başkan Arslan, şöyle devam etti:

“Elbistan’ın, AKP’nin elinde kaybettiği 10 yılın bir daha tekrarlanmaması için seçimlerden hemen sonra, Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunç’un Elbistan için ne gerekiyorsa yaparım sözünden yola çıkarak, siyasi bir amaç gütmeden Elbistan’ımız için, Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de Millet İttifakı olarak Elbistan’ımızın hayrına ve yararına olacak her konuda kendilerine şartsız destek verdik. Gelinen aşamada seçimlerin üzerinden 2 yıl geçti ancak hala bir arpa boyu yol alınamadı.

Yol alınamadı derken bisiklet yollarından bahsetmiyorum. Yol alınamayanlardan biri de Elbistan imar planı, Sayın Başkan açıklamasında iktidar, muhalefet, STK ve vatandaşlarımızın görüşleri alınarak imar planlarının hazırlandığından bahsetmiştir. Elbistan’a ait 1/1000 imar uygulama planında haksızlığa uğrayan, mağdur olan vatandaşlarımız süresi içerisinde itiraz etmişler ve itiraz dilekçeleri İmar Komisyonu’nda incelenmiştir. Muhalefet meclis üyelerinden İmar Komisyonunda görev alan üyelerimiz İmar Komisyonunda vatandaşlarımızın mağduriyete uğramaması için gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemişler fakat talepleri kabul edilmeyerek AK Partili ve MHP’li üyelerin oy çokluğu ile reddedilmiştir.”

Başkan Arslan, imar planında mağduriyet yaşayan vatandaşların itirazlarıyla ilgili bir gelişme olmadığını belirterek, “İmar planında mağduriyet yaşayan vatandaşlara Elbistan Belediyesi tarafından “Haklı ve geçerli olan itirazların bulunmasına rağmen sürecin uzamaması için oy çokluğu ile itirazların reddedildiği belirtilmiş, önümüzdeki süreçte ivedilikle yapılacak olan Çiçek–Karaelbistan ve Elbistan Merkez planında bu itirazlar sonucunda tespit edilen mağduriyetlerin entegre 1/1000 revize imar planında düzeltilerek işlenmesi yönünde oy çokluğu ile karar alınmıştır” denilerek cevap verilmiştir.

Yapılan açıklamalarda bunlardan bahsedilmeyip sadece 18. Madde uygulamasından söz edilmektedir. Vatandaşa gönderilen cevaplarda Çiçek-Karaelbistan ve Elbistan Merkez imar Planından bahsedilmektedir. Çiçek-Karaelbistan’ın 1/5000 planı yeni askıya çıktı, 1/1000 plan ne zaman yapılacak, mağduriyetler ne zaman giderilecek belli değilken, 18. Madde uygulamasını nasıl yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

18. Madde uygulamasının belediyenin asıl işi olduğunun altını çizen CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, “Sayın Belediye Başkanı 18. Madde uygulamasını bir an önce yapacaklarını, çalışmayı da belediyece yapmanın asıl hedefleri olduğunu belirtmiştir. Gerçekten de 18. Madde uygulaması belediyenin asıl işidir. Özel firmalar aracılığı ile yaptırmak doğru bir seçim değildir şöyle ki; özel firmalar ile yapılacak olan 18. Madde uygulamasında vatandaşlar ile firma arasında ki sözleşme uyarınca yüzde 3-4 gibi vatandaşa maliyeti olacaktır. 18. Madde uygulaması ile zaten mağdur olacak olan vatandaşımızın bir de özel firmalar eliyle mağdur edilmemesi gerekir. 18. Madde uygulamasının belediye tarafından yapılması halinde vatandaşımız mağdur edilmemiş olacak, özel firmalarla ilgili dedikodular hatta bu konuda kendilerinin de bahsetmiş oldukları rant ve çıkar çevrelerinin iftira ve algı operasyonları da boşa çıkmış olacaktır.

Ayrıca imar planında iptal edilerek kaldırılan yollar kamuya terk eden eski sahiplerine mi dönecek, yoksa Elbistan Belediyesi bu alanları kendi uhdesine alıp satışını mı yapacaktır. Bu alanların da 18.madde uygulamasına dâhil edilerek düzenleme ortaklık paylarının vatandaşların lehine olacak şekilde düşürülmesi gerekir” dedi.

Söz konusu uygulama kapsamında ilçedeki harita mühendisleriyle belirli bir süre ile hizmet akdi yapılması önerisinde bulunan Başkan Arslan, şunları söyledi:

“Sayın Belediye Başkanı 18. Madde uygulaması için Belediyenin teknik kadrosunun yeterli olmaması ve işin aciliyetini bahane etmektedir. Elbistan Belediye kadrosunda bulunan teknik ekip, tecrübe ve donanım hiçbir özel şirkette yoktur. Eğer işin aciliyeti varsa yine Elbistan da bulunan harita mühendislerinden 18.madde uygulaması süresince belirli süreli hizmet akdiyle çalışılabilir. Böylece hem dedikoduların önüne geçilecek hem istihdam sağlanmış olacak hem de vatandaşın özel firmalara yüzde 3-4 üzerinden sözleşme yapmasının önüne geçilecektir.

Önemli olan bir sıkıntıda 18. Madde uygulamasında alanların nasıl belirleneceğidir. Düzenleme Ortaklık Payını geçmişte eksik vermiş olan arsalar bu eksikliği nasıl tamamlayacaktır. Uygulama yapılacak alanlar içerisinde bitmiş ve kullanımda olan binalarda bu eksik kısım nasıl alınacaktır. Bu eksik kısmın borçlandırılması ilk arsa sahiplerine mi, inşaat yapan müteahhide mi, yapı kullanım izni alınmış konut sahibinden mi alınacaktır.

18. madde uygulamasının amacı imar planında belirlenen alanların bir an önce imar planına uygun, düzgün imar parseli oluşturmaktır. Bu imar parsellerinin de kısaca belediye hizmetlerinden faydalanıyor olması gerekir. Bunun için de elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi alt yapı işleri için ilgili kurumlar ile görüşme yapıldı mı? 18. Madde uygulamasını yapmak ne kadar sürecektir. Daha ne kadar Elbistan halkı bu imar planının sıkıntılarının çözümünü bekleyecektir.”