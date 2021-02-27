Arslan: “Bir dokunduk bin ah işittik”

Başkan Arslan, ziyaret ettikleri esnafların hemen hemen hepsinin derdinin aynı olduğunu belirterek, “Dert yumağının sardığı esnafımız için hazırladığımız 17 maddelik çözüm önerimizi anlattık” dedi.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, pandeminin en çok etkilediği kesimlerin başında gelen esnaflarla buluştu. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Arslan, yaşanan sıkıntıları dinledi.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Başkan Arslan, “Hangi dükkana girdiysek bizden başka kimse yoktu” diyerek kapıdan müşteri girmediğine dikkati çekti.

Esnaflara destek olmak adına Elbistanlılara çağrıda bulunan Başkan Arslan, “Online veya büyük zincir marketler yerine yerel esnafımızdan alış veriş yapalım ki hem esnafımız hem Elbistan’ımız hem de bizler kazanalım” dedi.

Esnafların borç batağına doğru sürüklendiğini anlatan CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, “İlçe yönetim kurulumuzdaki esnaf arkadaşlarımızla birlikte Elbistan esnafını ziyaret ettik, dertlerini, sorunlarını dinledik, bu süreçte hükümetin yapılması gerekenleri kendilerine çözüm önerisi olarak sunduk. Esnaf ziyaretlerimiz sırasında hangi dükkana girdiysek bizden başka kimse yoktu. Esnaf boş boş oturuyor siftah bekliyor. Esnaf borç batağından kurtulmanın yollarını arıyor. Esnaf, kendisine uzanacak bir yardım eli istiyor” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnafa bir nebze olsun nefes aldıracak 17 maddelik çözüm önerisi sunduğunu kaydeden Başkan Arslan, “İlk olarak Esnaf Bakanlığı kurulmalıdır. Tüm esnaflarımız için sicil affı çıkarılmalıdır. Esnafımızın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmelidir. Kiralarda stopaj kaldırılmalıdır. Esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerlerinin kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır. Esnafa salgın sürecinde haksız-insafsız ceza yazılmamalıdır. Esnafımıza yönelik icra işlemleri durdurulmalıdır. 6 milyon sokak esnafımız kayıt içine alınmalı ve güvenceye kavuşturulmalıdır. Devlet, esnafa olan borçlarını ödemelidir.

Esnafımızın bu süreçten en az hasarla çıkması, ona uzanacak devlet eliyle mümkün olacaktır. Hükümet, bu tedbirleri biran önce almalı, önlemleri hayata geçirmelidir. Esnafımızın bekleyecek ya da tahammül edecek bir dakikası bile kalmamıştır” şeklinde konuştu.















