ARMADAŞ’tan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hayati uyarı

ARMADAŞ Elbistan-Afşin Şube Müdürü Cihangir Turan, kış aylarında soğuk dış hava sıcaklığı ve lodos rüzgârlarının etkili olduğu bölgede, kamuoyu tarafından baca zehirlenmesi olarak bilinen karbonmonoksit (CO) gazı zehirlenmeleri yaşandığını hatırlattı ve bunun sonucunda da olumsuz sonuçlanan üzücü vakalar meydana gelebildiğine işaret etti.

Turan; kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşamlarını tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmelerinin nedenlerine ve bu konuda alınacak önlemlere dikkat çekti.

ARMADAŞ Elbistan-Afşin Şube Müdürü Cihangir Turan, şu uyarı ve hatırlatmalarda bulundu:

“Montajı uygun olmayan ve bakımı yapılmamış cihazlar karbon monoksit gazı çıkışına sebebiyet vererek zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabilir. Bu sebeple her yıl düzenli olarak doğalgaz cihazlarının bakımları, baca çekişi kontrolleri ve temizliği yetkili servislere yaptırılmalıdır. Ayrıca ortamdaki hava sirkülâsyonunun sağlanması için takılan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Bu bilgiler çerçevesinde son kullanıcı olan müşterilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgaz cihazlarının bakımlarını ve daire iç tesisatının bakımlarını yetkili servisler aracılığı ile yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.”

Tüm doğalgaz kullanıcısı abonelerin ARMADAŞ’a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamalarını isteyen Turan, “Doğalgaz kullanıcıları olan abonelerimizin, ARMADAŞ’a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları gerekmektedir bu tür yanlış uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşanmaktadır abonelerimizin mutlaka tesisat ve cihazlarını ARMADAŞ yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerini gerekmektedir” dedi.

Birincil önceliklerinin, güvenli doğal gaz kullanımını riske atacak bazı durumlarla karşılaşılmaması; can ve mal güvenliğini tehdit eden patlama, yangın, zehirlenme gibi üzücü olayların yaşanmaması olduğuna değinen ARMADAŞ Elbistan-Afşin Şube Müdürü Cihangir Turan, “Küçük ama hayati önem taşıyan hususlara müşterilerimizce dikkat edilmesi önem arz etmektedir. İzinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu unutmayınız. ARMADAŞ’ın resmi onayı olmadan, başkaca hiçbir usul ve şart altında doğalgaz kullanmayınız. Tesisatınızda yapılan herhangi bir inceleme sonucunda doğalgaz arzınız durdurulursa, durdurma nedeninin ortadan kalktığına dair ARMADAŞ onayı olmadan asla gaz kullanmayınız.

ARMADAŞ’ın bilgisi ve onayı dışında doğalgaz tesisatlarınıza müdahale etmeyiniz ettirmeyiniz. Yetkisiz kişilere iç tesisat tadilatı yaptırmanız ve onaylı projeniz haricinde tesisatınıza cihaz ekleyip çıkartmanız usulsüz doğalgaz kullanımı kapsamına girmektedir. Doğalgaz tesisatlarınıza kendiniz müdahale etmeyiniz, yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz! ARMADAŞ’ın bilgisi ve onayı dışında, iç tesisat tadilatı yapmayınız ve tesisatınıza cihaz ilavesi veya çıkarması yaptırmayınız! Doğalgaz tesisat işlemlerinizi sadece sertifikalı firmalara yaptırınız. Doğal gaz yakıcı cihaz ve baca bakımlarınızı yetkili ve uzman kişilere yaptırınız. Faturalandırmaya esas ölçüm cihazınız olan doğalgaz sayacınıza ve sayaç grubunda bulunan teçhizatlara müdahale etmeyiniz ve ettirmeyiniz” şeklinde uyarılarda bulundu.