Armadaş’tan doğalgaz kullanıcılarına hayati uyarı

Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, özellikle kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları ve kapatılan menfezlerin çok ciddi sonuçlar doğuracağına işaret etti.
Bölgede bir süredir eksi 20 dereceye varan dondurucu soğuklar ve rüzgârlarının etkili olduğunu belirten Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, bunun sonucunda da kamuoyu tarafından baca zehirlenmesi olarak bilinen karbonmonoksit (CO) gazı zehirlenmeleri yaşanmakta ve olumsuz sonuçlanan, üzücü vakalar meydana gelebildiğini söyledi.
Kış mevsimini çok şiddetli yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşamlarını tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmelerinin nedenlerine ve bu konuda alınacak önlemlere dikkat çeken Turan, şöyle devam etti:
Aynı zamanda çatılarda bulunan karlar; havanın biraz yumuşaması, çatı saçaklarından aşağı düşmesi ile de, yine kombi bacalarının çıkmasına neden olmaktadır. Kombi bacalarımızı ve çatı saçaklarımızı lütfen sıklıkla kontrol edelim. Bu konuda ilçelerimizde çekilen fotoğraflar ve bunun sonucu yaşanan olumsuzlukları net şekilde göstermektedir. Bu konularda lütfen çok dikkatli ve hassas olalım” dedi.
Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan; “Doğalgaz kullanıcıları olan abonelerimizin, Armadaş’a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları gerekmektedir bu tür yanlış uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşanmaktadır abonelerimizin mutlaka tesisat ve cihazlarını Armadaş yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerini gerekmektedir. Armadaş olarak, müşterilerimizin daha güvenli ve sağlıklı doğalgaz kullanmalarını sağlamak amacıyla 7/24 hizmet veren acil ekiplerimiz mevcuttur. Doğalgazla ilgili yaşadığınız teknik sorunları günün her saatinde 187 Doğalgaz Acil hattına bildirerek gerekli hizmetleri alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.