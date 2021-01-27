Armadaş’tan doğalgaz kullanıcılarına hayati uyarı

Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, özellikle kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları ve kapatılan menfezlerin çok ciddi sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Bölgede bir süredir eksi 20 dereceye varan dondurucu soğuklar ve rüzgârlarının etkili olduğunu belirten Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, bunun sonucunda da kamuoyu tarafından baca zehirlenmesi olarak bilinen karbonmonoksit (CO) gazı zehirlenmeleri yaşanmakta ve olumsuz sonuçlanan, üzücü vakalar meydana gelebildiğini söyledi.

Kış mevsimini çok şiddetli yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşamlarını tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmelerinin nedenlerine ve bu konuda alınacak önlemlere dikkat çeken Turan, şöyle devam etti:

“Menfezleri kesinlikle kapatmayın”

“Vatandaşlarımızdan çok ciddi bazı beklentilerimiz bulunmaktadır. Montajı uygun olmayan ve bakımı yapılmamış cihazlar karbonmonoksit gazı çıkışına sebebiyet vererek zehirlenmelere hatta ölümlere yol açabilir. Bu sebeple her yıl düzenli olarak doğalgaz cihazlarının bakımları, baca çekişi kontrolleri ve temizliği yetkili servislere yaptırılmalıdır. Ayrıca ortamdaki hava sirkülâsyonunun sağlanması için takılan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Bu bilgiler çerçevesinde son kullanıcı olan müşterilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgaz cihazlarının bakımlarını ve daire iç tesisatının bakımlarını yetkili servisler aracılığı ile yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.”

“Kombi bacalarındaki buz sarkıtlarına dikkat”

Bir diğer önemli hususun doğalgaz kombi bacalarında oluşan buz sarkıtları olduğunu kaydeden Turan, “Doğalgaz kombi bacalarının ucunda, yoğuşma buharı sonucu, özellikle geceleri hava sıcaklığının aşırı derece düşmesi nedeniyle buz sarkıtları oluşmakta ve bu buz sarkıtları bir alt kattaki kombi bacalarının üzerine düşmektedir. Bunun sonucu alt katta bulunan kombi bacaları, kombi-baca bağlantı yerinden çıkmakta ve karbonmonoksit gazı kombinin bulunduğu ortama dolmaktadır. Çok sinsi bir gaz olan karbonmonoksit, zehirlenmelere sebep olmaktadır.

Aynı zamanda çatılarda bulunan karlar; havanın biraz yumuşaması, çatı saçaklarından aşağı düşmesi ile de, yine kombi bacalarının çıkmasına neden olmaktadır. Kombi bacalarımızı ve çatı saçaklarımızı lütfen sıklıkla kontrol edelim. Bu konuda ilçelerimizde çekilen fotoğraflar ve bunun sonucu yaşanan olumsuzlukları net şekilde göstermektedir. Bu konularda lütfen çok dikkatli ve hassas olalım” dedi.

Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan; “Doğalgaz kullanıcıları olan abonelerimizin, Armadaş’a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları gerekmektedir bu tür yanlış uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşanmaktadır abonelerimizin mutlaka tesisat ve cihazlarını Armadaş yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerini gerekmektedir. Armadaş olarak, müşterilerimizin daha güvenli ve sağlıklı doğalgaz kullanmalarını sağlamak amacıyla 7/24 hizmet veren acil ekiplerimiz mevcuttur. Doğalgazla ilgili yaşadığınız teknik sorunları günün her saatinde 187 Doğalgaz Acil hattına bildirerek gerekli hizmetleri alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



