ARMADAŞ’tan abonelerine güvenli doğalgaz kullanım uyarısı

Elbistan’da son iki günde 4 kişinin kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmesi üzerine açıklamalarda bulunan ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, “Abonelerimiz havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmamalı ve yakıcı cihazlarında farklı ses, alev renginde değişiklik, dikkat çekici bir koku varsa mutlaka yetkili servis ile iletişime geçmelidirler” dedi.

Afşin ve Elbistan’da 17 binden fazla aboneye hizmet veren ARMADAŞ, havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz kullanımının arttığı bu günlerde, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tüketicileri uyardı.

Ailelere, doğalgaz kullanımı sırasında dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında bilgi veren Cihangir Turan, “Havalandırma menfezleri sürekli olarak açık tutulmalıdır. Eğer yakıcı cihazlarda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik fark edilirse zaman kaybetmeden yetkili servis ile iletişime geçilmelidir. Unutmayın ki ailenizin güvenliği sizin elinizde” diye konuştu.

187 doğalgaz acil hattının her an görev başında olduğunu bildiren Turan, olası bir gaz kokusu hissedildiğinde yapılması gerekenlerle ilgili de şu hatırlatmaları yaptı:

“Çürük sarımsak gibi bir koku hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın, kapamayın veya fişten çekmeyin. Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın. Doğalgaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kapı zilini ve telefonu kullanmayın ve kullandırmayın. Gaz kokusu olan yerdeki kişileri ortamdan uzaklaştırın. Evinizin dışından 187 numaralı Doğalgaz Acil Hattı’nı arayın.

Yakıcı cihazlarınızda; farklı sesler, alev renginde değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servisiniz ile iletişime geçin. Yakıcı cihazın ilk kez devriye alınması için yetkili servisinden alınacak, cihazın çalışmaya uygun olduğunu gösteren belge olmadan çalıştırmayın. Yakıcı cihazlarınıza yetkili servisler haricinde hiçbir müdahalede bulunmayın. Baca bağlantısının yakıcı cihaza bağlı olup olmadığını, kontrol edin. Yakıcı cihazınızın baca sensörünün (atık gaz akış sigortası) çalışıp çalışmadığını yetkili servise kontrol ettirin. Bacalarınızın bakım ve temizliğini periyodik olarak her yıl yetkili servislere yaptırın. Havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın, menfezler sürekli açık kalmalıdır. Yakıcı cihazlarınıza ait esnek bağlantı hortumunun sızdırmazlık özelliğini kontrol edin. ARMADAŞ’ın yazılı onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Doğalgaz tesisatlarınıza sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım yaptırın.”