ARMADAŞ’ın 2020 yılı yatırım programı belli oldu

Pandemi süreci nedeniyle yatırım programının belirlenmesinde gecikme yaşandığını belirten Turan, Elbistan’da mevcut plana ek olarak 2.etap projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, en önemli altyapı çalışması olan ring hattı döşenmesi işleminin yüzde 90 oranında tamamlandığını belirtti.

Belirledikleri program dahilinde sektör bazlı çalıştıklarını kaydeden Turan, şu bilgileri aktardı:

“Elbistan’da 2020 yılı yatırım programımız normal şartlarda şubat mart gibi belli olması gerekirken ülkemizin içinde bulunduğu pandemi süreci bizi de olumsuz etkiledi ve Yatırım programımız, ancak haziran ayında belli oldu. Elbistan yatırımını, 1.etap ve 2. etap olmak üzere iki kısma ayırdık. 2020 yılında 1.etap çalışmamız haziran ayının ilk haftası itibarı ile başladı. Şimdiye kadar 1. etap yatırım programı çerçevesinde Kızılcaoba-Gariplik Caddesi, Pınarbaşı-Kışla Caddesi ve Yeşilyurt Mahallesinin büyük bir kısmında altyapı çalışması yapılıyoruz. Yeşilyurt mahallemizde alt yapı çalışmamız devam ediyor. Programımız cezaevinin oraya kadar olan bölgede 1. yatırım bölgesi çalışmamız Yeşilyurt mahallesi ağırlıklı olarak çalışmamız devam ediyor.

Bu seneki çalışmamızda şöyle bir yol izledik. Sektör sektör çalışıyoruz. Altyapıda çalışan arkadaşlara 3 sektör veriyoruz. 1. sektörün altyapı çalışmaları bitip de servis kutuları konduktan sonra sektörü mukavemet ve sızdırmazlık testine tabi tutuyoruz. Bu iki testin olumlu sonuçlanması ile bölgeye gaz arzı sağlayıp aboneliğe açıyoruz. 2. ve 3. sektörlerde çalışmamız devam ediyor. Şu ana kadar Yeşilyurt mahallesinde 3 sektörün gaz arzını sağlayıp aboneliğe açmış durumdayız. Aboneliğe açtığımız sokakları yetkili firmalar vasıtasıyla Elbistanlı hemşerilerimizi bilgilendirmekteyiz. Yeşilyurt Mahallesinde 3 sektörü bitirdik. 2 sektörde de çalışmamız devam ediyor. Sektörleri bitirip bir üst sektöre geçiyoruz. Cezaevine ulaşana kadar Yeşilyurt Mahallesi’nde sektör bazlı çalışmalara yine devam edeceğiz. Olumlu sonuçlanan her sektörü bir sonraki sektörü bitirmeyi beklemeden gazlamaya devam edeceğiz. Bundaki en büyük avantajımızda doğalgazda taşıma sistemlerinde ana hattı oluşturan çelik ve 125’lik ring hattı dediğimiz sistemimizi büyük oranda tamamlamamız oldu. Bunu tamamladığımız için çok rahat sektörler oluşturabiliyoruz. Elbistan’da tabiri caizse bir yuvarlak daire çizip ring hattımızı yüzde 90’lık kısmı ile tamamladık. Bu da bizim en büyük avantajımız.”

Yunus Emre ve Kümbet Mahalleleri’nde altyapı yapılmayan bazı noktalarla ilgili de Eylül ayı içinde çalışmaya başlamayı planladıklarını belirten Cihangir Turan, “2. etap yatırımında bizim öngörümüz ağustos sonuna kadar Yeşilyurt Mahallesi’nin büyük bir kısmını bitirmek. Eylül ayı ortası itibari ile 2. etap bir yatırım programı ve projesi istedik. Bunun bir kısmı kabul gördü, bir kısmı kabul görmesi için çalışmamız devam ediyor kurum içerisinde. Yunus Emre Mahallesi’nin acemi yolu dediğimiz yolun sağ tarafında kalan bir bölgemiz var. Yine Kümbet ve Yunus Emre Mahalleleri arasında Hacı Esat Efendi Caddesi ile Ceyhan’ın arasında kalan bir bölgemiz var. Burada bizim kanunen girmemize engel olmayacak, yol ve mar sorunu olmayan bölgelerde Eylül ayı itibariyle çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünmekteyiz. Aynı şekilde Kızılcaoba Mahallesi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olduğu bölgede belediyenin arkasında kalan bir ada var. Bu üç bölgeyi de 2.yatırım programı olarak biz kendi bünyemize aldık. Aynı zamanda da girebildiğimiz ölçüde Orhangazi Mahallesi’nin küçük bir bölümüne bir sektör oluşturup orada çok katlı binaların olduğu bir bölgeye ulaşmaya çalışacağız. Bu şekilde bu sezonu da kapatacağız” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde mecburi olarak kaybedilen zamanı telafi etmenin gayreti içerisinde olduklarına işaret eden ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, ilçedeki abone sayısının da 11 bin 596’ya ulaştığını hatırlattı.

Turan, açıklamalarını, “Biz, normal sezonu nisan-mayıs ayı gibi açmamız gerekirken pandemi nedeniyle haziranın başlarında açtık. Nisan ve mayıs ayı ölü bir zaman dilimi oluşturdu. Bu zaman dilimini kurum olarak en hızlı nasıl telafi ederiz. Bunun çalışması gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu sene abone sayısı hedeflediğimiz 10 binin üzerinde bir abone potansiyeli bekliyoruz. Şu anda abone sayımız toplamda resmi kurumlarla münferit abone dediğimiz abonelerle birlikte 11 bin 596’dır. Bunlardan 10 bin 923 kişi ile sözleşme imzalandı. B sözleşme yapan 10 bin 923 aboneden de 10 bin 798 abonenin gazını açtık. Bu da demektir ki Elbistan halkının ciddi bir teveccühü var. Biz de bu teveccühü karşılıksız bırakmamak için ARMADAŞ olarak imkânlarımızın el verdiği ölçüde, imkânlarımızı da elimizden geldiğince zorlayarak çalışmalarımıza yoğun bir şeklide devam ediyoruz. Elbistan halkımıza da doğalgaza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” cümleleri ile tamamladı.



