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Armadaş, 2021 yılı çalışmalarının startını verdi

Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi, Elbistan’da 2021 yılı için planlanan yatırımla ilgili çalışmalarına başladı.

Armadaş, 2021 yılı çalışmalarının startını verdi
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Elbistan’da ilk meşalesi 2018 yılında yakılarak kullanılmaya başlayan doğalgaz çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında doğalgazın konforu ile tanışan Elbistan’da abone sayısı ise 18 bine ulaştı. Geçtiğimiz yıl patlak veren koronavirüs salgını nedeniyle yatırım programında yaşanan gecikme, bu yıl da çalışmaların geç başlamasına neden oldu. Armadaş ekipleri, geçtiğimiz yıl Kızılcaoba, Yunus Emre, Kümbet, Pınarbaşı ve Yeşilyurt Mahallesinin büyük bir kısmında altyapı çalışması yapmıştı.

Armadaş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) onaylanan 2021 yılı yatırım programı çerçevesinde Elbistan’daki çalışmalarına başladı. Konutlara doğalgaz ulaştıracak ring hattı döşeme çalışmalarının startı, Yunus Emre Mahallesi’nden verildi. Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Çeçenistan Caddesi kavşağına kadar doğalgazın verildiği Hacı Esat Efendi Caddesi’nde altyapı çalışmalarına başladı. Ekipler, altyapı çalışmaları biten sektörde servis kutuları konduktan sonra sektörü mukavemet ve sızdırmazlık testine başlayacak. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bölgeye gaz arzı sağlayıp abonelik başvuruları açılacak.

Çalışmaların sürdürüleceği ve gaz verilmesi planlanan sektörler ise önümüzdeki günlerde Armadaş yetkililerince duyurulacak.

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