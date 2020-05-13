ARMADAŞ, 2020 yılı doğalgaz çalışmalarına başladı

ARMADAŞ’ın, mahallelerde konutlara doğalgaz ulaştırma çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde belirlenecek program dahilinde başlaması bekleniyor.

Elbistan, 2018 yılından beri doğalgaz kullanıyor. 10 binden fazla abone, ikametinde ya da işyerinde doğalgazın konforuna kavuştu. İlçedeki doğalgaz dağıtım işini yapan ARMADAŞ, 2020 yılı çalışmaları için kolları sıvadı. Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde çalışma yapan ekipler, ana hat döşeme işlemlerini sürdürüyor. Bu bölgedeki çalışmalara ek olarak, doğalgazın Kümbet ve Cumhuriyet Mahallelerindeki konutlara daha rahat ulaşımını sağlamak için Binali Yıldırım Bulvarı’nın altına tünel açılacak. Yatay sondaj yöntemi ile açılacak tünelden ana hat borusu geçirilecek. Böylece, Kümbet ve Cumhuriyet Mahalleleri’nde ana hat döşeme çalışmalarının önü açılmış olacak. Ekipler, ayrıca geçtiğimiz yıldan altyapısı yapılan bazı bölgelerde de çalışmalarını sürdürülecek.

Elbistan’ın 2020 yılı yatırım programı ise henüz netlik kazanmadı. Hangi mahallelerde doğalgaz çalışması yapılacağının önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.











