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ARMADAŞ, 2019 yılı yatırım bölgelerini açıkladı

ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, Elbistan’daki doğalgaz altyapı çalışmalarının 2019 yılı yatırım programına ilişkin olarak bilgi verdi.

ARMADAŞ, 2019 yılı yatırım bölgelerini açıkladı

Turan, Yunus Emre Mahallesi’nin tamamına yakını, Ceyhan ve Yeşilyurt Mahalleleri’nin bir kısmı ile Pınarbaşı Mahallesi’nde hat çekilen yerler ile Pınarbaşı Mahallesi’nin bir kısmının 2019 yılı yatırım programı içerisinde olduğunu söyledi.

ARMADAŞ olarak altyapı çalışmalarına yeni müteahhidin belirlenmesinin ardından başlanacağını dile getiren Turan, firmayla ilgili olarak ortaya çıkarılan dedikoduların da asılsız olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl doğalgaza kavuşan Elbistan’da, 2019 yılının yatırım programına ilişkin en net ve doğru bilgileri ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan açıkladı. Apartmanlarına ya da evlerine doğalgaz tesisatı çektirmek için bekleyen vatandaşlara, Elbistan’da çalışma yapacakları mahalleler hakkında bilgi veren Turan,

“ARMADAŞ’ın yatırımları, devlet kontrolünde ve denetimindedir. Yıllık yatırım metrajımızı EPDK belirler. 5 yıllık yatırım planının 1. yılı bitti ve 74 km. anahat çektik. Bu yılki yatırım programı  40 km. civarında. Bu yatırım miktarını, normal şartlarda 4-5 ayda tamamlayacak kapasitedeyiz. O yüzden de çalışmalarımıza başlamak için havaların biraz daha düzelmesini bekliyoruz. Müteahhit olarak kiminle çalışacağımız henüz netlik kazanmadı. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde netlik kazanacak. En geç 15-20 gün içerisinde de Elbistan ve Afşin’de çalışmalarımıza başlayacağız. Vatandaşlarımızın, bu tür dedikodulara inanmamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Turan, Elbistan’da yatırım programına alınan yerlerle ilgili olarak da, “Geçtiğimiz yıl bir kısmında altyapı yaptığımız mahallelerin yanı sıra sıfırdan da yatırıma başlayacağımız mahallelerimiz olacak. Yunus Emre Mahallesi’nin tamamına yakınını yatırım programına aldık. Yeşilyurt Mahallesi ile Ceyhan Mahallesi’nin bir kısmında çalışacağız. Kızılcaoba Mahallesi’nde hat çekilen yerlerimiz var. Oraların servis kutularını yerleştireceğiz. Yine aynı şekilde Pınarbaşı Mahallesi’nin bir kısmında çalışma yapmıştık. Bu yılda kısmi olarak Kızılcaoba ile Pınarbaşı Mahalleleri’nde de çalışacağız. Altyapı çalışmalarını yaptığımız bölgelerin de doğalgaz kullanmaya başlayabilmesi için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kışla Caddesi ile Binali Yıldırım Bulvarı’nın Karayolları sorumluğundan Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesi noktasında da gereken izinler alınıyor. Bu izin evraklarının elimize ulaşmasından sonra biz de ARMADAŞ olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan’daki abone sayısına ilişkin de bilgiler aktaran ARMADAŞ Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, “Elbistan’daki toplam abone sayımız 2 bin 708. Bu abonelerimizden 2 bin 528’i ile sözleşme imzalamış durumdayız. Sözleşme imzaladığımız abonelerimizin 2 bin 449’u da aktif doğalgaz kullanıyor. İnşallah, bu yıl ki yatırımlarımızla birlikte abone sayımızın ciddi oranda artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

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Vatandaş 4 hafta önce

Mümkünse Elbistan’ın bütün bölgelerine verilmesini istiyoruz

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Vatandaş 4 hafta önce

Resmi dairelere çekilse iyi olur.hastane siyah kurum saçıyor.havalandirmadan kurum yağıyor

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Ahmet 4 hafta önce

Sayin armadaş yetkililerı Türkiye nin çoğu yerindd abonelik işlemlerı e devlet üzerinden yapilirken sizde neden böyle birşey yapilmiyor?

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Mehmet 4 hafta önce

Ne yaptığınız belli değil.

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Vatandaş 4 hafta önce

Ne bu ya orhangazi mahallesine zaten ne yaptınız ki orada yaşayanlar insan değil mi neye göre seçildi bu mahalleler

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Kemal 4 hafta önce

BENCE BU İŞE BELEDİYE SİYASİLER EL ATMALI 5 AYDA BU KAPASİTE YAPILACAKSA 9 AYDA DAHA FAZLASI YAPILSIN MALUM DOLAR KURU KÖMÜR FİYATI YAZIK

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... 4 hafta önce

Iyi calismalar diliyorum ve kumbet mahhallesinde neden.calismanin devam edilmedigini merak ediyorum.orayi ne zaman yapacaksiniz .

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Vatandaş 4 hafta önce

MaşAllah çok güzel çalışıyorsunuz mahalleri yarım bırakın sonra diğer mahallere geçin ilk Battalgazi mahallesi verecektiniz neden yarım biraktiniz 5 yıl sizimi bekleyeceğiz önce yarım işlerinizi tamamlayın.

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