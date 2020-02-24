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Arızalı çıkan sıfır kilometre aracı için verdiği hukuk mücadelesini kazandı

Elbistanlı işadamı, 3 yıl önce sıfır kilometre olarak aldığı hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıkan sıfır kilometre otomobili için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

Arızalı çıkan sıfır kilometre aracı için verdiği hukuk mücadelesini kazandı
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Elbistanlı işadamı Yusuf Yazıcıoğlu, yaklaşık 3 yıl önce bir Alman otomobil firmasının Kayseri’deki bayisinden sıfır kilometre araç satın aldı. Aracını bir süre sorunsuz şekilde kullanan Yazıcıoğlu, periyodik bakım için servise götürdüğünde ise aracının üç hava yastığında ve emniyet kemerlerinde arıza olduğunu öğrendi. Hiç ummadığı bu durum karşısında şaşkına dönen Yazıcıoğlu, arızanın giderilmesi yerine bayiden değişimini istedi ve konuyu tüketici mahkemesine taşıdı.

Yazıcıoğlu’nun başvurusu, Ankara 4. Tüketici Mahkemesi'nde incelendi. Dava sonucunda bilirkişi heyeti, araç sahibini haklı bularak otomobildeki ayıpların kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı yönünde rapor düzenledi. Yazıcıoğlu’nun dava dosyası, bu kararın ardından Elbistan 3. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildi. Mahkeme de Yazıcıoğlu'nu haklı bularak, aracın iadesini ve çıkış yılı 2016 olan aracın 2019 bir model araçla değişmesine, bu mümkün değil ise aracın güncel piyasa değerine göre para iadesi yapılmasını kararlaştırdı.

Firmaya karşı verdiği hukuk mücadelesini kazanan Yusuf Yazıcıoğlu, “Bu süreçte 12 duruşmaya katıldım. Aracımı 143 bin TL’ye almıştım. Ben 2,5 yıl boyunca başka araç alamadığım için can güvenliğim tehlikede olmasına rağmen 100 bin kilometre yol yaptım. Kaza yapsaydım hava yastıkları açılmayacaktı. Hava yastıklarının arızalı olduğu bilirkişi raporuyla da kanıtlandı. Hakkımı aradım ve aldım” şeklinde konuştu.


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