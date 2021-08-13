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Arif Bilgin’den 5 kitap birden

Bugüne kadar toplam 21 kitaba imza atan eğitimci-yazar Arif Bilgin’in 5 yeni kitabı birden ardı ardına okuyucusu ile buluştu.

Arif Bilgin’den 5 kitap birden
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Uzun süre önce başladığı kitap çalışmalarına devam eden eğitimci-yazar Arif Bilgin’in, 2 cildi Elbistan Fıkraları (1. Cilt Garnımın eti yırtıldı la, 2. Cilt Güle güle öllldük), 2 cildi Terk Eden Elbistan/ Şecereler serisinde 5. ve 6. ciltler;  biri de hazırladığı merhum şair Seydahmet Kutuzman’ın şiirleri olmak üzere 5 kitap ardı ardına yayımlandı. Bilgin’in, okuyucusu ile buluşan fıkra kitaplarında şoför Zekeriya’dan Cansız Hacı’ya, Köşker Topal Ali’den Abdulmuttalip Dere’ye kadar yüze yakın Elbistanlının anlattığı 500 fıkra yer alıyor.

Eğitimci-yazar Arif Bilgin, yayımlanan kitapları ile ilgili olarak, “Şairimiz Seydahmet Kutuzman’ın kitabını bastıran Büyükşehir Belediyemize, Terk Eden Elbistan’ın 5. ve 6. cildini yayımlanmasında katkıda bulunan Elbistan Belediyesine teşekkür ederim” dedi.

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Arif Bilginden 5 Kitap Birden