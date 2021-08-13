Arif Bilgin’den 5 kitap birden

Uzun süre önce başladığı kitap çalışmalarına devam eden eğitimci-yazar Arif Bilgin’in, 2 cildi Elbistan Fıkraları (1. Cilt Garnımın eti yırtıldı la, 2. Cilt Güle güle öllldük), 2 cildi Terk Eden Elbistan/ Şecereler serisinde 5. ve 6. ciltler; biri de hazırladığı merhum şair Seydahmet Kutuzman’ın şiirleri olmak üzere 5 kitap ardı ardına yayımlandı. Bilgin’in, okuyucusu ile buluşan fıkra kitaplarında şoför Zekeriya’dan Cansız Hacı’ya, Köşker Topal Ali’den Abdulmuttalip Dere’ye kadar yüze yakın Elbistanlının anlattığı 500 fıkra yer alıyor.

Eğitimci-yazar Arif Bilgin, yayımlanan kitapları ile ilgili olarak, “Şairimiz Seydahmet Kutuzman’ın kitabını bastıran Büyükşehir Belediyemize, Terk Eden Elbistan’ın 5. ve 6. cildini yayımlanmasında katkıda bulunan Elbistan Belediyesine teşekkür ederim” dedi.