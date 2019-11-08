Arif Bilgin aday öğretmenlere tecrübelerini aktardı

MEB tarafından 2019 yılı Eylül ayında Elbistan ve Nurhak’a ataması yapılan aday öğretmenlerin, ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci’ kapsamında eğitimleri sürüyor.

Aday Eğitimi Süreci Koordinatörü Faik Türk nezaretinde düzenlenen eğitim sürecinin en önemli unsurlarından biri olan okul dışı faaliyetlerle aday öğretmenlere yönelik, yaşadığı yerleşim yerinin geçmişi, kültürü, şehrin kimliği, kurumsal işleyiş, tecrübeyle buluşma ve gönüllülük çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda tecrübeyle buluşma konusu üzerine eğitimci-yazar Arif Bilgin tarafından aday öğretmenlere bir seminer verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans salonunda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Aday Eğitimi Süreci Koordinatörü Faik Türk, yaptı.

Türk, konuşmasında “2019 yılı Eylül atama döneminde Elbistan ve Nurhak ilçelerimize ataması yapılan aday öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci’ kapsamında, 1 yıl süre ile eğitim alacaklar. Bu süre içerisinde 654 saat eğitim alıyorlar. Bunun 90 saati okul dışı faaliyetlerden oluşuyor. Aday öğretmenlerimiz okul dışı faaliyetlerde bugün tecrübe ile buluşma kapsamında eğitimci-yazar Arif Bilgin ile bir araya gelerek, Elbistan hakkında ve meslekleri hakkında hocamızdan tecrübelerini dinleyecekler” şeklinde konuştu.

Aday öğretmenlerle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci’ kapsamında bir araya gelen eğitimci-yazar Arif Bilgin, hayat tecrübeleri ve Elbistan hakkında bilgiler aktardı.

Aday öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Bilgin, öğretmenlerin, toplumda rol model olduğunu hatırlatarak “Sizler; zor ve vebali büyük olan bir mesleğin mensupları oldunuz. Bugün sizlere emanet edilen çocuklarımız, yarın ülkemizin geleceğine yön verecekler. Dolayısıyla bunun vebali ve sorumluluğu çok büyük. Öğrencilerinizin yüreğine dokunun. Her öğretmen öğrencisinde bir iz bırakabilmeli, bir farkındalık oluşturabilmelidir. Önce bu mesleği seveceğiz, eğer sevmiyorsak bu mesleğe devam etmek zor olacaktır. Sevdiğiniz zaman, hele de biraz emek verip katkı sunup, öğrencilerinizin mutluluğunu gördüğünüz zaman bütün yorgunluklarınız gider” dedi.

Program, eğitimci-yazar Arif Bilgin’in aday öğretmenlerin soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.











