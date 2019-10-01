Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M. Hanifi Kaya, meslek edindirme kursları kapsamında argon kaynağı kursu açıldığını belirtti. Başvuruları kabul etmeye başladıklarını kaydeden Kaya, kursa katılmak isteyenlerin 10 Ekim tarihine kadar Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi’ne müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı.
Argon kaynağı kursu başvuruları başladı
Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi’nde argon kaynakçılığı kurslarına başvurular başladı.
01 Ekim 2019 Salı 14:16
Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M. Hanifi Kaya, meslek edindirme kursları kapsamında argon kaynağı kursu açıldığını belirtti. Başvuruları kabul etmeye başladıklarını kaydeden Kaya, kursa katılmak isteyenlerin 10 Ekim tarihine kadar Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi’ne müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı.
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