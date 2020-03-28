Arçelik’ten Elbistan Devlet Hastanesi’ne anlamlı bağış

Koronavirüs salgınına karşı yerli solunum cihazının üretilmesi için tesislerinin kapısını açan Arçelik, Sağlık Personeli Destek Hareketi çerçevesinde başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayacağını duyurmuştu. Arçelik’in beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışladığı sağlık kurumlarından biri de Elbistan Devlet Hastanesi oldu. Elbistan Devlet Hastanesi’ne, sağlık personellerinin kullanması için 15 adet çay makinesi, 4 adet kahve makinesi, 2 adet tost makinesi, 4 adet mini-midi fırın, 1 adet çamaşır makinesi ve 1 adet de kurutucudan oluşan beyaz eşya ve küçük ev aleti paketi hastane yetkililerine teslim edildi.

Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, söz konusu bağışlarla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına verdikleri destekleri açıkladı.

Sağlık çalışanları için harekete geçtiklerini belirten Bulgurlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Covid 19'la en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek için harekete geçtik. Sağlık Personeli Destek Hareketi ile başlangıçta 170 hastaneye beyaz eşya ve küçük ev aleti bağışlayarak, özveriyle çalışan personelin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyoruz. Sosyal mesafeleri aralasak da, kalplerimiz birlikte atıyor. İyileşeceğiz."

Elbistan Devlet Hastanesi’nden de Arçelik’e, “Türkiye’de zor şartlarda hizmet veren sağlık çalışanlarına yönelik yapmış oldukları ince düşüncelerinden dolayı hastane yönetimimiz ve tüm çalışanlarımız adına teşekkür ederiz” açıklaması geldi.