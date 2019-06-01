Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu

Afşin ilçesine bağlı Nadır Mahallesi’nde 35 yaşındaki çiftçi, arazisine su kaçırdığı tarla komşusuyla tartışması sonucunda tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı kırsal Nadır Mahallesi’nin Yarmaca mevkiinde mısır tarlası sulayan 35 yaşındaki Hamza S.’nin yanına 28 yaşındaki tarla komşusu Murat Ö. geldi. Hamza S.’yi tarlasına su kaçırmakla suçlayan Murat Ö., tartışmanın büyümesi sonucu üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile Hamza S.’ye ateş etti. Sol bacağına isabet eden mermi nedeniyle kanlar içerisinde kalan talihsiz çiftçi, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Hamza S., buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tarla komşusunu yaraladığı gerekçesi ile jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, ilk sorgusunda olayda kullandığı silahı Göksu çayına attığı yönünde beyanda bulunması üzerine dalgıç ekibi talep edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



