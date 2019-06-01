banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu

Afşin ilçesine bağlı Nadır Mahallesi’nde 35 yaşındaki çiftçi, arazisine su kaçırdığı tarla komşusuyla tartışması sonucunda tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu
 

Afşin ilçesine bağlı Nadır Mahallesi’nde 35 yaşındaki çiftçi, arazisine su kaçırdığı tarla komşusuyla tartışması sonucunda tabanca ile bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, ilçeye bağlı kırsal Nadır Mahallesi’nin Yarmaca mevkiinde mısır tarlası sulayan 35 yaşındaki Hamza S.’nin yanına 28 yaşındaki tarla komşusu Murat Ö. geldi. Hamza S.’yi tarlasına su kaçırmakla suçlayan Murat Ö., tartışmanın büyümesi sonucu üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile Hamza S.’ye ateş etti. Sol bacağına isabet eden mermi nedeniyle kanlar içerisinde kalan talihsiz çiftçi, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Hamza S., buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tarla komşusunu yaraladığı gerekçesi ile jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, ilk sorgusunda olayda kullandığı silahı Göksu çayına attığı yönünde beyanda bulunması üzerine dalgıç ekibi talep edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119