Arazi toplulaştırma ihalesi iptal edildi

Elbistan, Afşin, Göksun ve Ekinözü ilçelerindeki birçok mahallede 700 bin dekar alanı kapsayan ve 20 Aralık 2016 günü yapılacağı açıklanan, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme işi ihalesi, ihale ilanındaki eksiklik ve hatalardan dolayı iptal edildi.

1994 yılında temeli atılan ancak, uzun yıllar ödenek yokluğu nedeniyle inşaatına devam edilemeyen Adatepe Barajı, son yıllarda sağlanan ödenekler sayesinde gövde inşaatı tamamlanmış ve 2013 yılı sonunda su tutmaya başlamıştı.

Adatepe Barajı’nda toplanan suyu, Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerindeki kurak topraklara ulaştıracak olan ana kanal inşaatı sürerken, geçtiğimiz günlerde de ikinci etap kanal döşeme işine başlanmıştı.

Adatepe Barajı’ndaki sulama kanallarının yapım çalışmaları sürerken, bir taraftan da sulama yapılacak olan alanlarda arazi toplulaştırma çalışmaları için düğmeye basıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı tarafından yaptırılacak arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında, Elbistan, Afşin, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 700 bin dekar alanda arazi toplulaştırma için 20 Aralık 2016 tarihinde ihaleye çıkılacaktı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı, ihale ilanındaki eksiklikler ve hatalardan dolayı ihaleyi iptal ettiğini açıklarken, ihale ilanında yapılacak olan düzenlemenin ardından, ilerleyen günlerde ihalenin yeniden yapılacağı belirtildi.

700 bin dekar alanı kapsıyordu

Adatepe 1 Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında, 30 bin hektar (300 bin dekar) alanda arazi toplulaştırması yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda Afşin İlçesi: Merkez Suluk Mahallesi, Alimpınar Köyü, Çağılhan Köyü, Emirli Köyü, Kötüre Köyü, Elbistan İlçesi: Büyükyapalak Beldesi, Doğan Beldesi, Karaelbistan Beldesi, Izgın Beldesi, Balıkçıl Köyü, Güvercinlik Köyü, Gündere Köyü, Hacıhasanlı Köyü, Küçükyapalak Köyü, Yapraklı Köyünde arazi toplulaştırma çalışması yapılacağı açıklanmıştı.

Adatepe 2 Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşi kapsamında ise 40 bin hektar (400 bin dekar) alanda arazi toplulaştırması yapılacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda ise, Ekinözü İlçesine Bağlı, Kandilköy, Soysallı, Ekinözü, Ortaören, K.Maraş Göksun İlçesine Bağlı, Kamışcık, Tombak, Merkez, Değirmendere, Fındıklıkoyak, Taşoluk, Gülpınar, Kireçköyü, Yiricek, Aslanbeyçiftliği, Çağlayan, Hacımirza, Ortatepe, Temurağa, Hacıömer, Yağmurlu, Kanlıkavak, Yantepe, Karaahmet, Kahramanmaraş İli Afşin İlçesine Bağlı, Soğucak, Esence, Nadirköy, Deveboynu, Kargabuku, Altas, Ördekköy, Huyuklu, Ercene, Yazıdere, Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesine Bağlı, Iğde, Kalealtı köylerinde arazi toplulaştırması yapılacağı belirtiliyordu.

Adatepe Barajı, cazibeli olarak 232 bin 440 dekar ve pompajlı 83 bin 100 dekar olmak üzere, toplam 315 bin 540 dekar alanı sulayacak. Ayrıca, tamamı pompaj sulaması olan Kalealtı sulamasına su takviyesi yapılarak 77 bin 340 dekar pompaj sulamasının 58 bin 550 dekarı cazibeli sulamaya dönüşecek. Geriye kalan 18 bin 790 dekarın sulanması için terfi yüksekliği ise 189 metreden 62 metreye düşecek. Böylelikle Adatepe Barajı ile sulanacak toplam alan 392 bin 880 dekara ulaşmış olacak.



