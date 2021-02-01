Arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Arazi toplulaştırma işlemleri, ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılıyor.

Kahramanmaraş genelinde 2020 yılında 4 adet projede toplam 140 bin 375 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 4 bin 761 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Elbistan’da da Adatepe Barajı 1. ve 2. etap sulama sahasındaki birçok mahallede, arazi toplulaştırma işlemleri devam ediyor. Kavaktepe Barajı’nın yatırıma başlamasıyla birlikte sulama sahasındaki mahallelerde de arazi toplulaştırması işlemleri yapılacak. Arazi toplulaştırma çalışmalarının 2021 yılı programı kapsamında ilk toplantı İğde Mahallesi’nde düzenlendi. DSİ Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü görevlileri, çiftçilere süreç hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Afşin’de de Karakuz Barajı sulamasında yer alan 19 bölgede “Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılmasına” dair karar resmi gazetede yayınlandı. Yayımlanan karar kapsamında Afşin ilçesinde yer alan Altunelma, Alemdar, Alparslan, Emirilyas, Çobanbeyli, Kangal, İnciköy, Berçenek, Tanır, Büğet, Kaşanlı, Çomudüz, Çayırbağı (Arıtaş), Göllüce (Arıtaş), Gözübenli (Arıtaş), Kayaaltı (Arıtaş), Mustafakemalpaşa (Arıtaş), Yeşilyurt ve Pınarbaşı olmak üzere 19 bölgede arazi toplulaştırması yapılacak.





