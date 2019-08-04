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Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Elbistan’a bağlı Beştepe Mahallesi’nde bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Arazi anlaşmazlığı tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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Elbistan’a bağlı Beştepe Mahallesi’nde bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, İngiltere'de yaşayan ve tatil için memleketlerine gelen A.B. (72) ile 69 yaşındaki eniştesi İ.D., mahalledeki su deposunun olduğu bölgede arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından evine giden A.B., evden aldığı tüfekle eniştesine ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, olay yerine geldiklerinde İ.D.’yi kanlar içerisinde buldu. Kafasından vurulan İ.D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı A.B., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince olayda kullandığı iddia edilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.

İ.D.’nin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


 


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Yusuf 3 hafta önce

Nasıl bi boktan memletemiz var gözünüz doymadı alın size toprak

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Ali osman 3 hafta önce

Ikinizde almancisiniz degdimi şimďi milletimiz nereye gidiyor böyle herkeste bi şiddet kan kavga ülke cok fena yere gidiii

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Vatandaş 3 hafta önce

Hey gidi günler hey
Bu fani dünyada bir kişiyi öldürüp sen de sağ mı kalicin
Ömür boyu hapis yatacan
Allah böyle günler yasatmasin

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Elbistanli 3 hafta önce

Yasin 72 Almanyada Yasiyorsun Ve hala Cahilligin devam ediyor. Allahim Merhumun Ailesine Sabr versin

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Şükrü timur 3 hafta önce

1 hafta önce beraber sohbet etik Allah rahmet eylesin bugün ögrendim şok içindeyim çok degerli insandı mekanı cennet olsun

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DOGAN DOGANCAN 3 hafta önce

BİRİ 72 YAŞ RAHMETLİ 69 YAŞ ENİŞTE-KAYIN ÜSTELİK,YURDUM İNSANININ FARKLI VERSİYONLARI.

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Ahmet 3 hafta önce

Aferin 72 yaşındaki insanların yaptığına bak sanki dunyamali senle beraber gidecek mal mülk kime kalmış ahmak insanlar ahiretini yaktın hadi mutluluklar

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Vatandas 3 hafta önce

Ulan yaslı basli insanlarsiniz sozde ornek olacaksiniz ne gerek vardi bu kadar ofkeye kana simdi cocuklari baslayacak dusmanliga yazik olmus.

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